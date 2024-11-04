双十一OPPO购机大放价！入门机型到旗舰之选都超值

【天极网手机频道】随着双十一大促来临，智能手机市场迎来了又一年的狂欢盛宴。在这个全民瞩目的购物节里，OPPO以其卓越的产品线、诱人的优惠政策和贴心的服务，成为了众多消费者心中的换机首选。无论你是追求极致性能的全能旗舰用户，还是注重颜值与潮流的年轻用户，亦或是需要一款结实耐用的备用之选，OPPO在这个双十一都为你准备了诚意满满的惊喜。

在智能手机领域，旗舰机型永远是性能与技术的集大成者。OPPO Find X7作为OPPO的年度旗舰，以其卓越的性能、惊艳的设计以及创新的技术，成为了大家大促时的首选。在双十一期间，OPPO为Find X7支持12期的免息分期，到手价3999元起，而且准备了专属的学生福利，只要认证学生身份，购买Find X7即可赠送蓝牙耳机Enco Air2i。这款耳机不仅音质出色、佩戴舒适，还支持多种智能功能和触控操作，能够让你在享受Find X7带来的极致体验的同时，也能享受到更加便捷、智能的音乐生活。

OPPO Find X7系列作为旗舰之选，在影像、性能和体验上都实现了全面升级。Find X7 首次搭载OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119°更大视场角的 5000 万超广角。覆盖15mm-139mm焦段的全新超光影三主摄为Find X7带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，3倍超光感潜望长焦还可以利用四合一像素传感器中央的1200万颗像素点，拍摄非数码变焦的全分辨率的6倍变焦的照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统5 倍固定光学变焦的摄像头。

通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。

同时，Find X7系列还支持100W有线闪充和50W无线闪充，让手机在短时间内迅速回血，满足长时间旅行的需求。

对于追求时尚潮流、注重颜值的年轻用户来说，一款手机不仅要有强大的性能，更要具备独特的设计和个性化的外观。OPPO Reno12正是为此而生的时尚潮流中端旗舰。双十一期间，Reno12至高可享受500元的优惠，到手价2199元起，支持6期的免息分期;同时学生用户还能额外获赠蓝牙耳机Enco Air2i，让潮流与实惠并存。

Reno12采用了全新的设计理念，将银色作为主色调打底，并采用流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感，整体设计不仅具有未来感，更与时尚元素完美融合，也是对千禧风的完美诠释，无论是简约的线条还是精致的细节处理，都透露出强烈的时尚感和年轻气息。

新升级的5000万AI人像摄像头、5000万AI广角主摄与112度AI超广角摄像头，全系引入的AI影像技术通过超光影引擎和AI大模型，能够实现AI闭眼修复、AI消除和AI抠图三大功能，为用户带来了更加精准和自然的处理效果。支持实况照片功能，而且可以在相册中自由编辑实况照片，选择最精彩的瞬间作为封面，或者调整动态范围，让照片中的每一个细节都恰到好处。

其搭载的联发科天玑9200+处理器，不仅性能强劲，还确保了应用启动和数据传输的速度，无论是日常应用还是大型游戏，流畅不卡顿才能带来出色的使用体验。

对于需要一款结实耐用、抗摔防水的手机的用户来说，OPPO A3 Pro无疑是一个不二之选。双十一期间，OPPO A3 Pro至高可享受400元的优惠，到手价1599元起，支持3期的免息分期。实惠的价格加上出色的耐用性，让这款手机成为了以实用为主的用户首选。

OPPO A3 Pro的防摔性能堪称业界翘楚。其屏幕采用了与Find X7 Ultra同款的康宁大猩猩玻璃Victus2，这种材质具备出色的抗冲击能力，有效保护屏幕免受损坏;后盖采用的是OPPO特有的晶盾玻璃，不仅外观美观，而且具有极强的抗摔性，整机还通过了瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，确保在各种环境下都能保持良好的耐用性。在防水性能方面，OPPO A3 Pro更是达到了业界领先水平。作为业内首个通过IP69、IP68和IP66防尘防水测试的手机，无论是高温高压喷水、持续浸水还是强烈喷水场景都能提供全方位的防水保护，让用户在享受科技带来的便利的同时也能更加安心。

OPPO A3 Pro在外观设计上汲取了宋韵美学，加之其采用了轻量化的超轻薄双曲面设计，贴合手掌的黄金流线曲率，机身重量仅为177g，机身宽度仅为74.3mm，在拥有5000mAh大电池的机型中堪称难得。

OPPO还考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，在OPPO A3 Pro中提供了最大12GB+512GB的存储组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，且通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

影像方面，OPPO A3 Pro前置是一颗800万像素镜头，支持AI焕彩美颜和8重100级自定义美颜功能。后置采用6400万主摄+200万人像双摄组合，配合算法实现无长焦镜头的远距离摄影，支持2倍质感人像和5倍长焦拍摄。

在性能和影像方面，OPPO A3 Pro搭载了基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，采用6nm制程工艺，性能强劲且功耗低，搭配最新的ColorOS 14系统，内置的AI智能助手、智能语音助手等，不管是学生还是上班族，手机使用更加便捷高效。

总的来看，OPPO针对不同人群的需求进行了精准定位和优化设计，无论是科技爱好者、时尚潮流达人还是实用主义者都能在其中找到满意的选择。同时，OPPO在双十一期间也为广大消费者准备了丰富的优惠政策和购机福利，更多详情可前往OPPO官网进行了解，如果你正在考虑换机或者购买新手机的话，相信一定能在OPPO的产品中找到最适合自己的机型。