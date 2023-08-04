【天极网手机频道】苹果最近发布了2023财年第三季度(即2023自然年第二季度)的业绩报告。结果显示，苹果的营收和利润都高于市场预期，但iPhone收入不及预期，而且是自2016年以来首次连续三个季度收入同比下滑。根据财报数据，苹果第三季度的营收为818亿美元，同比下滑1.4%，但高于市场预期的815.5亿美元。

具体而言，iPhone的销售额为396.7亿美元，同比下滑2.5%，低于市场预期的398亿美元。iPhone占总营收的48.5%，低于去年同期的52%。Mac电脑的销售额为68.4亿美元，同比下滑7.3%，但好于市场预期的63.7亿美元。iPad平板电脑的销售额为57.9亿美元，同比暴跌20%，低于市场预期的63.3亿美元。可穿戴设备、家居产品和配件的销售额为82.8亿美元，同比增长2.5%，略低于市场预期的83.8亿美元。

值得注意的是，苹果第三季度在大中华区实现了157.6亿美元的营收，同比增长7.9%，扭转了上季度的下滑趋势。同时市场对第四财季的预期也较为乐观，认为苹果将受益于学生返校季带来的数码产品需求增加，以及新一代iPhone手机的拉动，或能在第四财季带来更好的成绩。

而苹果似乎对iPhone15系列信心十足，供应链此前消息透露初期预计备货8000万台以上。根据此前爆料信息显示，iPhone 15预计全系4款机型将采用灵动岛设计，并升级Type-C接口，其中iPhone 15和iPhone 15 Plus将配备60Hz屏幕，而Pro系列配备120Hz高刷新率屏幕。此外，iPhone 15 Pro系列还将独享A17处理器、WiFi 6E、速度更快的USB-C，后置主摄6倍光学变焦能力等等。相信凭借不错的升级与优化，iPhone 15系列有望吸引更多用户换新。