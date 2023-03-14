魅族20系列现身跑分平台，内存容量曝光

【天极网手机频道】近日，魅族官宣将于3月30日举办魅族领克无界生态发布会。而在此之前，已有两款型号分别为M391Q和M3Q的魅族机型通过3C认证。最近，魅族20系列两款机型又现身GeekBench，内存、跑分等信息曝光。

从跑分数据来看，此次魅族20系列将会搭载骁龙8 Gen 2芯片。实际跑分中，魅族20单核跑出2019分，多核跑出5749分;魅族20 Pro单核跑出2038分，多核跑出5719分。两款机型跑分属于骁龙8 Gen 2平均之上的水准，也能看出这次魅族20系列确实打磨的相当不错。

骁龙8 Gen 2发布于去年的11月份，采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%。

而在GPU上，骁龙8 Gen 2所搭载的新一代Adreno GPU支持硬件级光线追踪技术，性能方面提升25%，能效提升45%。光追的概念自桌面平台显卡搭载后开始进入用户的视野，这次高通和联发科不约而同选择将这项技术带到手机平台上。

骁龙8 Gen 2利用Snapdragon Elite Gaming™特性，营造出美轮美奂的光效、逼真的阴影和自然的光照表现。骁龙8 Gen 2硬件级光追支持虚幻引擎5和Metahuman框架，可以渲染渲染更加真实的游戏人物。Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。

此外，数据显示，魅族20和魅族20 Pro均采用12GB的内存容量，这也证明这次魅族20全系极有可能12GB起售，并且运行基于安卓13的Flyme系统。根据之前的爆料，魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0，而魅族20 Pro会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。但目前看来，魅族20 Pro可能还是会12GB内存起步。

更重要的是，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

在续航方面，魅族20 Pro这次也不负众望，搭载5000mAh超耐久电池，在1600天完整充放使用下，电池容量依然大于80%，同时还能够高强度连续使用12.3小时，刷新魅族新的续航里程碑。此外，魅族20 Pro还搭载50W Super Wireless mCharge无线超充，充至80%仅需30分钟，完整充满更是只要45分钟。

目前魅族官网以及各大电商平台均已开启“0元预订魅族新旗舰”活动，用户可以前往预订新机。此次魅族无界生态发布会除了会发布魅族20系列之外，Flyme 10、领克08以及FlymeAuto都将悉数登场，魅族也将开启下一个十年征程，十分令人期待。