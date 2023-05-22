您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

Reno10系列全系标配超光影长焦镜头，将于5月24日发布

2023-05-22 15:51:25 作者：云隐

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】近日，OPPO官宣Reno10 系列将于5月24日正式发布，精致优雅的外观设计再次展现在大众眼前。今日，OPPO再次宣布，Reno10系列将全系标配超光影长焦镜头，继承 OPPO 独家超光影算法，同时搭载旗舰级动态光影屏，全系产品都能拍出真实、自然、有质感的超光影人像。 

Reno10系列全系标配超光影长焦镜头，将于5月24日发布

  据了解，OPPO Reno10 系列标准版将采用超光影长焦镜头，支持47mm 黄金人像焦段，搭载自研 RGBW 超感光阵列，让手机的感光能力提升60%，能够轻松拍出人像大片。从OPPO发布的标准版人像样张来看，画面呈现了真实环境的光影氛围，同时生动还原人物主体的面部高光，明暗有致，过渡自然，五官轮廓立体，皮肤纹理清晰。 

Reno10系列全系标配超光影长焦镜头，将于5月24日发布

  同时，OPPO Reno10系列也将配备旗舰同款动态光影屏，支持旗舰级 ProXDR 显示，带来8倍亮度提升。其具备的光子矩阵显示技术，可以准确地呈现光影、还原光影，每一张照片，都能带你重回拍摄现场。 

Reno10系列全系标配超光影长焦镜头，将于5月24日发布

  此外，Reno10系列也将会带来全新的配色，Reno系列的色彩美学内涵会更为丰富化。更多相关信息，敬请期待5月24日14：30的新品发布会，届时可前往 OPPO 官网进行观看。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

云隐

最新资讯

Reno10系列兼顾轻薄与长焦

热门视频

OPPO Reno10系列即将发布

新品评测

评测：vivo Y78有颜有实力
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录