Reno10系列全系标配超光影长焦镜头，将于5月24日发布

【天极网手机频道】近日，OPPO官宣Reno10 系列将于5月24日正式发布，精致优雅的外观设计再次展现在大众眼前。今日，OPPO再次宣布，Reno10系列将全系标配超光影长焦镜头，继承 OPPO 独家超光影算法，同时搭载旗舰级动态光影屏，全系产品都能拍出真实、自然、有质感的超光影人像。

据了解，OPPO Reno10 系列标准版将采用超光影长焦镜头，支持47mm 黄金人像焦段，搭载自研 RGBW 超感光阵列，让手机的感光能力提升60%，能够轻松拍出人像大片。从OPPO发布的标准版人像样张来看，画面呈现了真实环境的光影氛围，同时生动还原人物主体的面部高光，明暗有致，过渡自然，五官轮廓立体，皮肤纹理清晰。

同时，OPPO Reno10系列也将配备旗舰同款动态光影屏，支持旗舰级 ProXDR 显示，带来8倍亮度提升。其具备的光子矩阵显示技术，可以准确地呈现光影、还原光影，每一张照片，都能带你重回拍摄现场。

此外，Reno10系列也将会带来全新的配色，Reno系列的色彩美学内涵会更为丰富化。更多相关信息，敬请期待5月24日14：30的新品发布会，届时可前往 OPPO 官网进行观看。