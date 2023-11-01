2023 VDC：vivo发布自研蓝心大模型及多领域创新成果亮相

【天极网手机频道】11月1日，2023 vivo开发者大会在深圳举办，大会以“同心・同行”为主题，共设有1个主会场及9个分会场。会上，vivo正式发布自研蓝心大模型BlueLM、OriginOS 4、自研蓝河操作系统BlueOS，以及在人文关怀、生态建设等领域的最新成果，同广大开发者和生态伙伴一道，前瞻时代变革趋势与机遇，共筑产业生态繁荣。

vivo高级副总裁、首席技术官 施玉坚现场演讲

vivo高级副总裁、首席技术官施玉坚登台演讲并表示，深厚的技术沉淀是vivo发展的根本，而只有让这些技术走进普罗大众，为用户带来极致体验，才能实现最大的价值，这也是vivo的本心所在。面向手机行业磅礴的智慧未来，vivo将以AI为底层技术，以OS为平台，与用户、合作伙伴和开发者同心同行，共创更美好、更开放的智慧生态。

vivo自研蓝心大模型矩阵亮相

主会场上，vivo副总裁、OS产品副总裁周围发布了“1+2+N”的智能系统体验。其中的1，即vivo自研通用大模型矩阵――蓝心大模型BlueLM;2，即系统全局智能辅助应用“蓝心小V”和以公版APP形式推出的自然语言对话机器人“蓝心千询”;N，即开发者依托vivo业界首家开源的70亿蓝心大模型和对应的微调框架以及大模型开发套件BlueKit打造的高效、低成本专属大模型。1+2+N，将为用户和开发者带来行业领先的智能化体验。

vivo副总裁、OS产品副总裁 周围现场演讲

蓝心大模型包含覆盖十亿、百亿、千亿三个参数量级的五款vivo自研大模型，全面覆盖用户核心场景。其中，10亿量级模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化的文本总结、摘要等能力。70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有优秀的语言理解、文本创作能力，同时，上述两个量级的模型支持高通和MTK最新旗舰双平台端侧化部署，在保证数据安全的同时，在出词速度、响应时间、内存占用等方面也非常优秀，实现了安全与性能的双重并举。

vivo自研蓝心大模型矩阵正式发布

700亿模型是面向云端服务的主力模型，其综合能力，在C-Eval、CMMLU、SuperCLUE(10月)等榜单中均处于中文大模型的第一梯队。另外1300亿、1750亿模型也将在更复杂的场景中以更丰富的知识和推理能力为用户带来更专业的智能体验。

周围认为，优秀的自研大模型需要具备“大而全、算法强、真安全、自进化、广开源”5大特质，具体表现为数据规模和模型参数大，模型矩阵丰富且模态支持全面，算法创新有效，安全性高，训练数据持续更新，以及开源开放等。

蓝心大模型具备“大而全、算法强、真安全、自进化、广开源”5大特质

为此，vivo进行了系统性的思考和布局，在人才、数据、算法、算力、安全等方面坚持战略性投入。vivo组建了千人规模的AI专家团队，2018年成立人工智能图谱研究院，目前已积累了13000T的多种模态数据以及2800T高质量中文文本数据，从多维度入手持续丰富训练数据，强化算法，同时通过信息技术应用创新去解决算力问题并不断提升安全能力，最终打造出行业领先的蓝心大模型。

vivo自研自然语言对话机器人“蓝心千询”正式发布

蓝心小V和蓝心千询的功能将陆续上线，为用户带来新一代的智慧产品体验。

OriginOS 4流畅好用，智有妙用

手机操作系统是用户获取内容和应用服务的关键载体，关乎着消费者的用机体验。会上，vivo新一代手机系统OriginOS 4正式亮相，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，引领更加智慧、好用、流畅的系统体验。

vivo新一代手机系统OriginOS 4正式发布

在设计层面，OriginOS 4更注重自然舒适的优雅感，基于原子设计体系打磨了系统内的每一处细节，并采用全新系统字体vivo Sans，新增动态排版引擎，实现各场景下的效率与舒适兼顾，同时推出全新情境壁纸和多样化的锁屏、熄屏自定义功能，支持用户打造属于自己的数字空间，尽情创造美、感受美。

vivo OS 艺术创意总监 艾敏分享OriginOS 4设计卖点

聚焦用户的用机痛点场景，OriginOS 4带来了全链路的解决方案。例如，针对出行场景新增了全链路停车助手等功能，让用户在停车、寻车、离库等场景下拥有更优的体验(支持部分捷停车智慧停车场);OriginOS 4针对办公场景打造全链路会议助手，助力用户高效办公;针对健康场景推出家人健康管家功能，支持随时查看家人健康数据、让关爱和陪伴无处不在。OriginOS 4还升级了超级省电、AI离线翻译等实用功能，将便捷体验融入用户生活的方方面面。

vivo OS 产品总监 黄梓勋分享OriginOS 4好用卖点

将大模型能力与系统结合，打造“1+2+N”智能系统体验，是OriginOS 4的最大亮点。蓝心小V和蓝心千询2大智能化应用让新系统实现了多个模块的跨代式体验提升。其中，蓝心小V作为基于vivo AI技术开发的首款全局智能辅助，拥有强大的自然对话能力、信息处理能力以及洞察能力，不仅支持通过语音、文字、拖拽等方式接受并处理信息数据，还可以针对不同问题以合适的形式进行信息呈现，这些让它能够像一位专属私人助理一般，在自然交流中帮助用户完成找文件、搜照片、总结归纳信息、快捷创建日程等操作，带来前所未有的智慧便捷体验。

基于vivo AI技术开发的首款全局智能辅助“蓝心小V”正式发布

在底层性能上，OriginOS 4进行了内核级的创新升级，首推的虚拟显卡解决方案显著提升系统流畅性，并结合光追、插帧等技术，打造更好的视觉效果。为了避免资源抢占造成的不良体验，新系统升级了不公平调度2.0，在1.0优化算力调度的基础上进一步实现了对网络资源、I/O资源、内存资源的精细化调度，提升了各种复杂场景下的流畅一致性体验。新升级的内存融合4.0再度提升了应用的后台留存率，并优化了大型应用的启动速度，为用户带来丝滑轻盈的系统体验。

OriginOS 4底层性能实现大幅提升

除此之外，OriginOS 4还针对系统内核进行了改写，将系统和应用后台轻载化，同时还打造了子系统异构计算空间，以求提升系统的续航能力。

vivo首席安全官 鲁京辉分享OriginOS 4安全卖点

安全方面，OriginOS 4支持基于安全芯片的硬件可信根、vIMA内核完整性验证、内存安全检测，升级了“千镜可信引擎+”，通过构建可信OS和赋能可信生态，和广大互联网厂商和开发者共建，力求共同保护用户的数据隐私安全和个人隐私。

OriginOS 4卖点合集

三大特性加持，vivo自研蓝河操作系统首度亮相

为了满足通用人工智能时代新的需求，vivo经历六年时间，打造了自主研发的全新智慧操作系统――蓝河操作系统BlueOS，它具备“天生更智慧、天生更流畅、天生更安全”3大核心特性，致力于为用户和开发者开启一个智慧时代。

vivo面向通用人工智能时代自主研发的蓝河操作系统正式发布

具体来讲，在智慧层面，蓝河操作系统引入蓝心大模型能力，支持复杂的意图识别和交互方式，这既为用户提供了声音、图片、手势等自由交互方式，也为开发者提供了自动编写代码等应用开发新范式。

蓝河操作系统具备“天生更智慧、天生更流畅、天生更安全”3大核心特性

在流畅性上，蓝河操作系统从全栈视角进行了高性能架构设计，例如，在编程语言、运行时Runtime、系统调度、框架、显示和内存等技术方向取得了技术突破，能支持蓝河操作系统流畅地运行在各种配置的设备上。而在安全方面，蓝河操作系统是行业首个系统框架由Rust语言编写的操作系统，在根本上解决了内存使用不当引起的安全漏洞问题。

此外，蓝河操作系统设计实现了BlueXlink连接技术，采用了分布式设计理念，兼容行业标准协议，让数据可以在多设备间完成自由、安全的流转和访问，可广泛服务于智能家居、智慧出行、智慧办公等典型用户场景。

vivo自研蓝河操作系统架构

蓝河操作系统作为一个标准的操作系统，兼容不同的硬件体系结构。通过内核抽象层实现了对不同内核兼容，蓝河是符合Posix标准的操作系统，支持Linux内核，RTOS内核。同时蓝河操作系统结合了先进的AI大模型，从系统、应用，到工具链进行了全新的设计，会接入蓝心大模型的多模态能力。蓝河生态为开发者提供了蓝河开发套件，包括蓝河SDK和蓝河Studio，为开发者提供了开发套件支持，赋能开发者高效创新，致力于打造一个与用户和开发者共赢的生态。

蓝河操作系统首发将落地vivo Watch3搭载

蓝河操作系统首发将落地vivo Watch3搭载。用户可以通过语音的方式，基于AI能力，个性化地创作手表表盘，让你同时成为了软件工程师和UI设计师。

无障碍、适老化功能升级，用科技照亮美好未来

在关注普通用户的同时，人文无障碍同样是vivo长期关注的领域。继今年3月针对听障用户推出全球首款手语翻译官手机应用产品之后，此次vivo也为视障用户带来了全新的无障碍功能――“vivo看见”以及“vivo读谱”。其中，vivo看见是一款支持环境描述、物品查找和拍摄辅助的视觉辅助产品，能在多种场景下助力用户识别信息。而vivo读谱则拥有本地乐谱便捷导入、听曲成谱、乐谱朗读等能力，助力视障用户独立享受音乐学习的乐趣。vivo希望借助这两个产品，让每一个视障用户都能感受到科技的温暖和力量

全新无障碍功能“vivo看见”正式发布

此外，vivo还推出了全新的简易模式、长辈关怀和老人色彩研究等适老化功能，携手老年群体享受科技便利，拥抱美好数字生活。

全新无障碍功能“vivo读谱”正式发布

周围表示，vivo希望利用蓝心大模型的能力，进一步重构系统，并通过智能手机的普及，“让AI，走入千家万户”，为每一位用户带来更加智慧且贴心的体验。当下数智化浪潮汹涌，新一轮科技革新和产业变革为市场带来空间机遇，vivo将始终秉承极致产品驱动、开放共赢的理念，围绕技术创新、服务升级、平台及生态建设等方面，同开发者与合作伙伴持续开展深入合作，携手为广大用户提供高品质服务，共筑创新涌动、机遇无限的产业新生态。