iPhone 14系列推出新配色，或以此提高销量？

【天极网手机频道】iPhone 14系列上市一段时间了，不过入门版的因为升级不大让大家失望导致销量并不是很乐观，虽然在上市不久之后iPhone 14系列进行了小幅度降价，但依旧挽不回口碑。不过有最新消息称，苹果计划在这礼拜举办春季新品会，并且会推出iPhone 14系列两款机型的新配色。



图来源见水印

根据网上曝光的一组iPhone 14渲染图来看，新配色类似于明黄色，整体看来非常干净明亮，可能更适合一些年轻用户的选择，这也是自2019年iPhone 11推出的黄色之后时隔4年再次推出黄色。



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目前iPhone 14两款机型配色有蓝色、紫色、午夜色、星光色和红色。按照以往苹果的操作，iPhone 12和iPhone 12 mini推出了紫色;iPhone 13和iPhone 13 mini推出了绿色，iPhone 13 Pro系列推出苍岭绿色，当时吸引了不少的消费者去购买，外界猜测苹果这次推出新配色大概率还是用来提高销量的。



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另外，爆料称苹果计划为 iPhone 14全系提供另外两种颜色的皮套，新颜色选项包括深紫罗兰色和金棕色，其中深紫色是 iPhone 12 系列皮套的颜色选择，而金棕色仍然是 iPhone 13 系列皮套的颜色选择。现在官网上iPhone 14 系列保护壳颜色包括琥珀色、森林绿、墨水色、午夜色和橙色，除了手机壳，苹果还提供了金棕色的 iPhone 皮革钱包和 AirTag 皮革钥匙圈。苹果在去年的3月8日为 iPhone的保护壳和 Apple Watch的表带推出了新的春季颜色选项，所以苹果最早可能会在本周宣布新的保护壳颜色，大家可以期待一下。

最后想问一下大家，真的会因为一个新配色去买手机吗？