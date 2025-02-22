全新折叠屏OPPO Find N5首发购买享换新补贴

【天极网手机频道】全球最薄的折叠屏手机OPPO Find N5已正式发布。这款 2025年第一部折叠屏手机的存在诸多亮点，包括钛合金材质带来的超薄机身、搭载骁龙 8 至尊版移动平台，以及O+互联的远程电脑交互功能等。相信不少人已经被其中一个或多个创新亮点所吸引，跃跃欲试，开始进行预约了。

值得注意的是，OPPO还在发布会上推出了换新优惠，苹果用户和OPPO Find N系列的老机主可以通过以旧换新享受最高1800元的补贴。以下是天极网根据OPPO官网整理的折叠屏老机主换新补贴的具体信息，助你最大程度地享受这项优惠：

在进入OPPO商城后，进入OPPO Find N5 的购买链接，点击「点击估价」按钮，进入免费估价页面，即可查看手中的旧机换新后支持抵扣价值，在换新优惠的加持下，满足 600元的订单补贴 200元，苹果机型额外补贴 100元;满足 1200元的订单补贴 400元;满足 2500元的订单补贴 800元，苹果机型额外补贴 200元，满足 4000元的订单补贴 1100元，苹果机型额外补贴 300元;满足 5000元的订单补贴 1300元，苹果机型额外补贴 400元。发布会提到的Find N系列老用户，所有机型都将额外补贴 400元，天极网实测Find N3用户选择 12GB+256GB 的版本正常机况可以抵扣 4456元。以上换新补贴活动维持到 2025年 3月 9 日，各位O粉如果想要换新机可以不用着急。

在关于旧机款项方面，旧机完成回收后，且新机收货时间超过七天无理由退换期后会自动发送的收款账户。同时需要注意，提交以旧换新订单仅表示参与该品以旧换新补贴活动，不代表锁定新机购买资格，新机购机仍需您自行抢购。建议先购买新机后再进行旧机回收旧机，回收和购新机的顺序并不影响参与以旧换新活动。