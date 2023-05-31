vivo S17 Pro评测：东方美学搭配长焦人像镜头，轻薄手机中的体验王者

【天极网手机频道】当代审美下的东方美，在表达了中国艺术、审美、内在精神的同时，又有着无限的可能性和丰富性。近日vivo发布的全新S17系列便是采用流动山海的设计风格，再叠加山海纹理，潮流当中又带着一丝天然的东方美感，这对于追逐创新性和独特性的年轻人来说总是充满吸引力。年度口碑神U天玑8200处理器再加上S系列首次搭载的长焦人像镜头，让vivo S17 Pro再一次实现自我超越。



vivo S17 Pro

外观

vivo S17 Pro采用了S系列迄今最出色的显示屏，6.78英寸的1.5K超视网膜护眼屏将显示品质值拉满，2800X1260的超高分辨率以及超视网膜PPI带来迄今最清晰的显示体验;同时，2160Hz高频调光能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼。更有10亿色臻彩显示、120Hz高刷新率以及300Hz触控采样率，为用户带来电竞级的视觉体验和触控响应。



vivo S17 Pro

vivo S17 Pro配有玄黑、冰白玉以及主打色山海青三款配色。作为主打配色，vivo采用大面积青色作为主基调，是一种清脆而不张扬，伶俐而不圆滑，清爽而不单调的青色属性。为了让山海青有肆意生长、充满不确定的流动山水的视觉感受，vivo打造出行业首创粒子水墨效果，由1500万颗磁粒构成的泼墨山水纹理，再通过2道粒子水墨工艺，在定格单层山脉线条之后将第二层山脉交错叠加上去，重新进行加工，让手机背板最终实现绵延不绝有层次的光影山峦效果。这种独特的设计展现出了东方美感，使光与影在其上交织，呈现出立体灵动的纹理层层蔓延。



vivo S17 Pro

同时，vivo S17 Pro依旧延续S轻盈灵动的设计，全系3D微曲设计不仅与中框丝滑衔接打造出轻薄简约的侧面观感，整体过渡得更加自然，在保证性能的前提下带来7.46mm的机身厚度，并且保持188g的机身重量，让vivo S17系列不仅兼顾优雅的外观同时也有舒适度的手感。全新的灵动镜组设计水镜云窗在光影交错间更加通透和纯粹，再以精巧质感的金属线条勾勒出镜头空间，既保留了S系列的精致轻盈，也在简约的设计中藏着不简单的细节。



vivo S17 Pro

除了山海青配色，vivo S17 Pro还有玄黑、冰白玉两款经典“黑白配”供大家选择，气场强大又不张扬，没有刻意汲取东方力量，却有道不尽的“东方美”。整体来看vivo S17 Pro的外观设计满足了年轻人对传统与时尚的理解与倾心。

影像

人像是vivo S系列的拿手好戏，vivo S17 Pro在人像赛道上再次取得新突破。vivo S17 Pro前置搭载的是一颗5000万AF自动对焦镜头，能够有效解决拍照模糊等问题，镜头自动对焦拍照更清晰，F/2.0大光圈也为极夜自拍提供了强大的硬件支持。搭配前置90°广角柔光灯带来如同自然光的补光效果，让人像肤质更细腻，五官立体且整体更通透有光泽感。



柔光灯

虽然两颗柔光灯的光照效果在正常环境下看似微不足道，但在极暗的环境下，多一点光对画质的提升是非常明显的，尤其在发丝、眼睛光亮、脸部亮度等细节上表现都非常出色。



vivo S17 Pro拍摄样张

而且作为一个专为年轻人准备的系列，vivo S系列也一直伴随着年轻人的自拍审美变化而进步。vivo S17 Pro支持美颜和美妆功能，美颜包括了自然与经典两个效果，自然效果保留了图像清晰质感，还能保留人像肌肤纹路以及脸部原生特征，皮肤通透清爽的同时更加自然，黑眼圈等暗沉的皮肤并没有为了提亮而提亮;而经典美颜中会将肤色提亮，并且将脸部细纹磨平。当然你也可以手动去调整美颜效果，包括磨皮、肤色、美白、正脸、侧脸和五官的细节调整。美妆也提供了12种妆效，也可以根据自己的实际情况调整妆容的浓淡效果。值得一提的是，美颜和美妆效果可以叠加。



vivo S17 Pro拍摄样张



vivo S17 Pro拍摄样张

另外，vivo S17 Pro的新增的柔光胶片风格前后置均支持，vivo将复古胶片装进S17系列中，用户选择人像拍摄后，点击“风格”即可找到，再加上做旧的图标水印，一键拍出复古相机成片效果。柔光胶片风格效果开启之后，如果用前置拍摄的话双面柔光灯会自动开启为人像面部补光，后置拍摄的话智慧柔光环也会自动开启，有效解决人像面部较暗，细节模糊又或者是受光不均的“阴阳脸”等问题。



柔光胶片风格

如果还有一些小姐妹在自拍时不会摆动作，vivo S17 Pro也很贴心的提供了超多款拍照姿势，包括自拍款、情侣款、朋友款以及日常款这种经典拍照姿势在内，而且还提供了探店风格、校园风、格旅行风格等在内的多种拍照姿势给大家选择，以后拍照再也不用担心不会摆姿势了。

后置影像方面，vivo S17 Pro是S系列首款搭载了长焦人像镜头的人像手机，采用了5000万像素索尼IMX766超感光人像镜头+1200万像素的专业长焦人像镜头+800万像素超广角镜头组成的三摄模组，并且全系采用OIS光学防抖系统，大幅提升感光和对焦性能;配合旁边的智慧柔光环提供的传统闪光灯难以比拟的专业打光，创新性的将柔光与闪光分开，两种光源互补，自动检测外界的光线强度，打造出“用柔光灯拍出环境氛围感，闪光灯则是高光照亮细节”的效果，有效规避以往我们硬光直射导致的皮肤油光情况，而且整体光照更均匀，肤色更真实，在暗光时段与人像模式默契配合，为用户带来媲美旗舰的人像拍照体验。



智慧柔光环实拍图

vivo S17 Pro新增的这颗长焦人像镜头特别选用了2X焦段+IMX663传感器的黄金组合，实现“可进可退”的拍摄体验，进一步拍人像特写，退一步拍人像半身。



vivo S17 Pro人像1X拍摄样张



vivo S17 Pro人像2X拍摄样张



vivo S17 Pro人像2X虚化拍摄样张

长焦人像方面，丰富的动态范围使得明暗足够分明且有过渡，亮部更明亮，暗部更纯粹;人物面部的肤色、衣服的纹理等细节以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现和清晰的还原;人物眼神光等细小高光的呈现以及人物面部的光线过渡处理上也得到了自然的影调表现。



vivo S17 Pro拍摄样张



vivo S17 Pro拍摄样张



vivo S17 Pro夜景拍摄样张



vivo S17 Pro夜景拍摄样张



vivo S17 Pro广角夜景拍摄样张

从样张中可以看到，vivo S17 Pro的画面细节清晰锐利，色彩、亮度还原也非常接近人眼效果，并且还维持了一个高水平的画面纯净度。高像素还可以让画面构图拥有更多的可能性，画面中的建筑线条、花草依旧清晰、锐利，可用性非常高。主摄提供的良好的动态范围使得其无论是处于高光部分的天空及云朵，还是处于暗部的背光楼宇都能够保留丰富的细节，并没有因为逆光而一片死黑;这种在动态范围上的优势也延续到了超广角镜头上，1/4英寸传感器搭配f/2.2大光圈，在实现108°视场的同时最大限度地解决畸变问题。这颗镜头所带来的视觉冲击力，在拍摄风景、甚至全身人像时往往有意料之外的惊喜;暗光拍摄也相当出色，所谓的“鬼影”、“眩光”并没有出现，而且画面没有丢失太多的细节，噪点控制处理非常到位。

另外，vivo S17 Pro长焦镜头结合AI细节增强，最大可拍等效200mm的超级月亮，用户可以通过在相机里的“更多”找到“超级月亮”模式，随手拍摄月亮都有大片感。



超级月亮

整体体验来说，对vivo S17 Pro的影像的好感度是百分百的，有了专业级别的长焦镜头，能够更好的对画面进行创作，大底传感器带来更多的进光量让整体样张效果更加“底气十足”，人像拍照还有智慧补光，没有了传统的“硬光”直接打在脸上的生硬感，柔光补光更能显示出人像的柔和与氛围。

性能与系统

S系列在保持轻薄的同时，性能也绝不妥协。虽然以往S系列并不过分强调游戏性能，但这一次在硬件方面却一点也不含糊。作为游戏体验的基础保障，vivo S17 Pro搭载年代口碑神U天玑8200处理器，采用4nm制程工艺，安兔兔跑分超过了95万分，神U名不虚传。最高12GB+512GB超大存储规格为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升。在《王者荣耀》游戏实测中，vivo S17 Pro全程帧率都比较稳定，在最高画质下平均帧率在117FPS，跟手性很强，操作起来更加得心应手，游戏过程流畅，释放技能时也很丝滑，让vivo S17 Pro有着更出色的流畅体验。



安兔兔跑分

续航方面，vivo S17 Pro在7.46mm的轻薄机身下依旧配备了一块4600mAh的大电池，搭配80W远航闪充，即使在重度使用的情况下续航实力还是非常出色的。在实际的回血充电测试中，vivo S17 Pro在50分钟内可完成充电，搭配vivo的超级省电功能以及天玑8200功耗低的特性，解决高刷背景下功耗过大的问题，续航能力提升克服用户低电量焦虑症。



vivo S17 Pro充电实测(数据仅供参考)

系统上，vivo S17 Pro搭载的是基于Android 13开发的 OriginOS 3，OriginOS设计灵动、简约，相比此前的FuntouchOS系统，不论是UI设计美感、应用交互，还是信息展示都可谓焕然一新，很多贴心功能的加入也获得了不错的用户口碑。



vivo S17 Pro

如果不习惯OriginOS操作系统的，用户也可以通过“平行世界”在OriginOS和Android之间一键切换，一款手机体验到两种不同系统UI，并且共享同一套数据，不会占用多余空间。加之不断开放OriginOS Ocean原子组件能力，打造多元化的应用生态系统，让OriginOS成为了引领未来系统功能走向的先行者，为用户带来更便捷的极致智能体验。

总结

对于手机厂商而言，“好产品”就是将自身消费者洞察力结合自身技术优势，切实转化为产品创新的能力，并基于自身技术优势持续打造对于用户而言具有“惊喜感”的产品。而vivo S17 Pro无疑就是一个“懂年轻用户需求”的产品系列，以其潮流的外观设计、出色的人像拍摄能力以及卓越的性能表现持续满足年轻人的需求同时又在屏幕体验方面带来全新升级。在今夏的一众新品当中，如果想要换购一款影像旗舰，综合能力也非常出色的颜值手机，vivo S17 Pro确实是不二之选。