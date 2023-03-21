100w超级闪充！OPPO Find X6 Pro充电速率实测

【天极网手机频道】随着手机功能的完善，智能手机已经成为了大众日常生活的必需品。而频繁地使用手机，也催生了许多的问题，其中关于手机续航的问题愈发突出。为了迎合市场的需求，手机厂商在手机续航方面也是下足了功夫，通过增大电池容量、提升充电功率等方式来缓解用户的“电量焦虑”。

今日，OPPO Find X6系列正式发布，作为手机市场的旗舰机代表之一，我们就以OPPO Find X6 Pro 为例，测试其在充电方面的实际表现，看看如今的旗舰机是否能打破用户的“电量焦虑”。

从配置上来看，OPPO Find X6 Pro 搭载最高100w超级闪充和50w无线超级闪充，内置5000mAh大容量电池，比大部分旗舰机的配置要好上不少，理论上能够带来出色的续航体验。为了测试其实际充电速率，笔者将OPPO Find X6 Pro耗电完毕自动关机，并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，获得以下的充电速率图。

由图可知，OPPO Find X6 Pro从0%开始充电，5分钟充至20%，13分钟能充至50%，29分钟内即可充满5000mAh的大电池，可见其充电速率还是比较快的。日常使用的话，可以利用洗漱时间等碎片化时间充电，就能让手机时刻保持在线。

此外，Find X6 Pro支持智能极速充电，能够智能识别充电场景，像是在低电量、早间充电、飞机高铁出行前等急需补充电量的场景下可加快充电速度。因此，OPPO Find X6 Pro不仅能解决单次充电的续航焦虑，内置的电池健康引擎也能够减缓电池容量的损耗，让用户获得优异的续航体验。