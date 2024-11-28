2024华为影像大赛获奖名单揭晓 XMAGE用影像力量诠释温暖的世界

【天极网手机频道】11月27日，“温暖的世界――2024华为影像大赛颁奖盛典暨年度影像展”在深圳海上世界文化艺术中心盛大举行，活动当天现场汇聚众多摄影艺术家、媒体代表、获奖者、创作者及花粉，共同见证本次大赛获奖作者的加冕时刻。

自2017年以来，华为影像大赛已连续举办8届，是全球影响力最大的移动影像赛事。本届大赛历时131天，共吸引来自86个国家与地区的用户参与，投稿数量超过65万件，除中国外，来自马来西亚、土耳其、菲律宾、阿联酋、沙特等海外国家的华为用户也贡献了大量的作品投稿。

在移动影像越来越走近大众生活的今天，华为一方面通过技术的创新和引领，持续为用户提供极致的影像体验，另一方面，通过影像大赛与消费者持续沟通，让来自世界各地的温暖与感动相互传递，借助影像的力量消弥了地域、文化和语言的界限，传递生活的美好与温暖。

华为影像大赛：激发情感价值，诠释温暖瞬间

2024华为影像大赛的获奖作品，题材多元且丰富，既捕捉了家庭影像的温馨瞬间，又描绘了人与环境和谐共融的图景，更不乏对世间众生相的刻画。这些作品以纯粹、珍贵的情感，带来人与人之间强大心灵共振和感染力。

据了解，本次有超300组获奖作品于深圳海上世界文化艺术中心精彩亮相，包括“瞬间”“面孔”“远与近”“风格”等在内的九大组别，无论是哪一种情感表达，都在引领我们深入探索影像艺术的无限魅力。

在科技快速发展的今天，许多人在生活中步履不停，急于前进，却往往忘记停一停脚步去发现记录自己身边的点滴瞬间。华为影像大赛唤醒了我们对世界和情感的探索，正如第九届中国摄影家协会副主席陈小波表示：“移动影像不只是简单的记录，应该融入更深邃的观察，更个人化的哲学思考，让每张照片都成为你与世界温暖对话的一部分。”

本届华为影像大赛的诸多获奖作品，从不同层面与 XMAGE 影像风格相呼应。「艺术与时尚」组别中获奖作品《“时尚”蔬菜》出自中国艺术家张志友，他以独特的拍摄角度，巧妙的利用光线，再加上独树一帜的XMAGE影像风格，让不起眼蔬菜也变得时尚起来。

风格组优胜奖作品《陶瓷海》，由中国的摄影师丁州使用HUAWEI Pura 70 Ultra拍摄。他利用超级微距功能拍摄家里的一个陶瓷盘子，在超级微距的观察下，拍出了陶瓷的细节不一样的美丽，盘子的肌理如同海岸线又好似盐湖一般，蜿蜒而美丽。在日常生活中，我们不妨多用微距镜头，去发现更多细节中的美。

Junaid Jafar 是一位来自巴基斯坦的电气工程师，他在冬日的村庄里拍摄了两只憨态可掬的小山羊，带来作品《两只山羊》。图中，两只羊充满好奇地看向镜头，洒落的阳光在它们身上镀上了一层柔和的金边，Junaid Jafar运用华为手机“XMAGE鲜艳”的影像风格，强化了画面的色彩层次与光影质感，使夕阳与山羊的画面更加生动，将这灵动而美好的画面瞬间定格。与羊同听风语、沐夕阳，温馨惬意。

影像是一种不需要被翻译的语言，无论是细微的爱意、热烈的梦想、动人的精神，都能通过影像的语言表达，与他人建立起情感连接。这种无声的表达也激励着越来越多的人通过移动影像，发现并记录下世界无处不在的温暖与美好。这正与华为XMAGE的影像理念不谋而合，手机不仅仅是一种高科技的通讯工具，更是一个诠释和放大温暖瞬间的窗口，让每一个平凡人都可以留存触动内心的柔软。

华为影像XMAGE：超越技术，触动人心

移动影像发展至今，已经成为人们生活表达的刚需，它同样也是各大手机厂商重点布局的赛道，而华为经过数十年的探索发展，俨然已成为移动影像的引领者、行业发展的标杆。2022年，华为正式发布了专属的移动影像品牌――华为影像XMAGE，以国际化的视野、更高维的情感表达和文化建设，引领移动影像行业走向全新的方向。通过先进的摄像头模块、影像处理算法和多媒体技术，不断挑战移动影像极限，并从感知明暗、跨越空间、捕获色彩、定格瞬间四个维度不断发力，让用户能更好地通过影像传递情感，为摄影爱好者提供强大的创作赋能。

移动影像上半场的争夺围绕基础画质的提升，华为影像XMAGE从“光机电算”的技术底座到 “软硬芯云”多维度构建全链路的影像技术革新，通过大光圈超行程长焦、可变光圈和超大光圈、RYYB 超感光传感器、XD Fusion Pro 全新质感引擎等多项行业首创技术，实现更加清晰的画质，不断攀登移动影像行业新高度。

在基础画质之后就是色彩风格的比拼，华为影像色彩研究团队凭借多年的积累与沉淀，聚集全球7大研究所的专家团队，跨越艺术学、心理学、光学、色彩科学等多个学科领域，不断研究、提炼，最终形成了自成一派的XMAGE影像风格。

而在近期全新发布的华为Mate 70系列上，华为影像XMAGE进行了全新升级和演绎，既实现了更还原的的色彩调教，还将东西方美学理念融入，呈现原色、鲜艳、明快、黑白四种不同影调，每一种风格都经过深度刻画，用户可根据不同的拍摄场景和情绪表达，选择最适合自己的色彩风格，让“自成一派”的XMAGE影像风格不仅具备更广泛的实用价值，同时还兼具了更高维的艺术价值。

华为影像XMAGE在技术创新、影像风格、拍摄体验上不断进取的同时，也在不断探索影像带给每个人的意义，实现了情感表达的跨越。如今回顾大赛过往获奖作品也能发现，XMAGE已不再仅依靠硬件堆叠，而大多以真实且细腻的故事呈现脱颖而出，让观众沉浸于一个温暖人心、情感共鸣的世界。正是这种对技术和情感的双重追求，让华为在全球移动影像领域中独树一帜。

除此之外，华为还会通过每年举办影像大赛、全球巡展、定期输出移动影像趋势报告等方式，积极推动移动影像文化的全球传播与交流。譬如从2017年开始，华为就举办了首届全球影像大赛，至今大赛面向全球已连续举办8届。通过对影像文化的不断探索，华为影像XMAGE不仅引导用户持续发现生活之美，同时传递华为品牌独有的温度与亲和力。

回顾手机影像发展史，华为影像绝对算得上是最浓墨重彩的那一笔，每一次的首发和创新，无一不在打破移动影像行业壁垒，引领着行业的变革。目前，华为影像XMAGE已经形成了独一无二的移动摄影技术体系，其优势和前瞻性体现在多个维度，而未来，华为还将继续引领移动影像的创新，推动影像技术的发展，为全球用户带来卓越的影像体验。