京东上线全国多地手机数码购新补贴活动 足不出户享国补换新机

【天极网手机频道】1月20日，手机等数码产品购新补贴正式落地京东!目前，北京、江苏，湖北等地国补活动已全面上线，其他省市活动也在陆续上线中。消费者在京东APP搜索“3C国补”即可进入活动会场，购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%享受补贴，每位消费者每类产品可享1件补贴，每件补贴不超过500元，3类产品每人至高可省1500元。

以北京地区为例，消费者在“京通”小程序的以旧换新专区，通过实名认证即可领取手机等数码产品的补贴资格。领取后，在京东 APP 搜索“3C 国补”进入活动页面完成资质绑定，选购手机、平板、智能手表(手环)等 3 类单件销售价格不超 6000 元的数码产品，就能享受购新补贴。

此外，为满足广大消费者对于手机数码产品换新需求，京东联合厂商已提前备足超千万件手机数码国补商品。同时，京东携手小米、荣耀、华为、OPPO、一加、红魔、真我、努比亚、三星、魅族、联想moto等厂商发起手机国补换新行动，带来众多的旗舰手机爆品，确保消费者在享受国家补贴的同时，能够拥有更加丰富、多元的选择空间，以及更多产品专属权益。

值得一提的是，为保障国补的真实有效发放，基于京东物流推出的10+2创新和特色快递服务和N种自由组合方式，京东将为购买手机、平板的消费者提供一站式服务，基于京东快递小哥多年来积累的手机号卡等服务经验，帮助消费者实现上门签收、激活、比对等流程，让线下一站式国补服务流畅、丝滑完成，消费者使用更便捷。同时，依托京东物流一体化供应链服务优势，对唯一码/串码进行精细化管理，实现3C产品的精准追踪和溯源，确保了设备购买的真实性，为新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新提供可靠支持。

未来，全国更多省市的手机等数码产品购新补贴也将陆续落地，京东也将第一时间上线活动，让消费者足不出户就能享补贴、换新机。即日起，来打开京东APP，搜索“3C国补”进入会场，挑选自己心仪的手机数码好物!



