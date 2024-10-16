专访vivo黄韬：旗舰影像实力持续领先，Pro mini会坚持两三代

【天极网手机频道】vivo全新一代旗舰手机vivo X200系列于本月中亮相，作为国产旗舰的重磅之作，凭借集齐的四大全面升级的vivo蓝科技，为用户带来了“一超多能”的极致体验。发布会后，天极网有幸专访了vivo产品副总裁黄韬与vivo X系列产品总经理韩伯啸，就vivo X200系列的创新技术和市场策略，进行了进一步深入探讨。

vivo产品副总裁 黄韬（左）与vivo X系列产品总经理 韩伯啸（右）





vivo影像实力在行业内处于领先地位

谈及vivo X200系列在移动影像方面的最新技术，vivo产品副总裁 黄韬表示，这一代vivo X200系列在移动影像方面实现了突破性的进展。特别是vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini，搭载了vivo与索尼联合定义的全新一代图像传感器蓝图x索尼LYT-818，以及vivo自研VCS仿生光谱3.0技术。

这一技术组合不仅提升了功耗效率，还显著增强了HDR规格，使得主摄拍照性能比肩1英寸传感器，视频性能更是全面超越。未来，vivo还将继续推出更专业的视频录制功能。

在X200系列中，vivo同时也对镜头进行了多项改进。X200系列采用与X100系列相同的超大型传感器，但在设计与防抖上进行了优化，减少了切换时的声音。在噪声控制以及马达防撞上重新设计，降低了晃动时的声音，db数低于40，达到正常水准。对焦镜头在进组和竞速方面进行了改善。

此外，vivo X200 Pro还配备了Ultra同款蔡司2亿APO超级长焦，配合蓝图影像算法大模型画质增强技术，大幅提升了长焦拍摄的细节表现，为舞台、风光、夜景、微距、人像等多种拍摄场景带来了极致体验。在黄韬看来，vivo的旗舰影像实力在行业内处于领先地位。

vivo产品副总裁 黄韬





与联发科前置三年共同研发，更好满足用户期望

当媒体问及vivo X200系列在性能方面做了哪些努力？vivo X系列产品总经理 韩伯啸表示，在影像体系之外，vivo也重视游戏用户的需求。vivo将游戏性能放在非常高的优先级，目标是让游戏性能达到行业最好水平。

我们与MediaTek携手，从底层联合定义了第二代全大核3nm天玑9400，这是全球首款搭载该平台的旗舰手机。天玑9400的加入，使得vivo X200系列在性能、功耗、游戏、通信、安全、影像、显示、AI八大维度都实现了卓越体验。

黄韬表示，vivo与联发科的合作模式已经从最初的调教层面深入到共同定义阶段。在soc的设计和功能选择上，我们与联发科进行了前置的、长达三年的共同研发。这种深度的合作模式，使得vivo能够更早地参与到芯片的设计和开发中，从而更好地满足用户的需求和期望。

同时，vivo也与Arm成立了联合实验室，将用户体验需求和实际场景问题反馈到技术源头，从而更大程度地贴合消费者的真实需求，为用户带来行业领先的使用体验。





无网通信与全亮度高频PWM调光为行业“打样”

关于vivo在无线通信技术方面的创新，韩伯啸表示，我们实现了比常规技术更远的通信距离，特别是在无网环境下，通过特定的通信技术(如LoRa模块或其他)，可以实现常规情况下1公里以上，中间跳转情况下4公里的通信距离。这一技术的突破，将为用户在极端环境下的通信需求提供有力保障。

vivo X系列产品总经理 韩伯啸

谈及屏幕技术的迭代，vivo X200系列采用了蔡司大师色彩屏，全链路蔡司自然色彩的加持，使得显示效果更加真实准确。特别是vivo X200 Pro，其屏幕峰值亮度可达4500nit，强光之下画面依然清晰可见。

同时，vivo X200系列还实现了全亮度高频PWM调光，SVM最低可达0.03，有效解决了中低亮度到中高亮度变化时的频闪跳变和亮度跳变问题，为用户提供了更加舒适和护眼的屏幕体验。





命名旨在高效传达产品内涵，Pro mini会坚持两三代

关于vivo X200系列的命名、更新频率和定价策略上，黄韬对天极网表示，vivo X200系列的命名旨在高效传达产品内涵。我们推出了vivo X200、vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini三款产品，以满足不同用户的需求。特别是vivo X200 Pro mini，它满足了喜欢小屏幕尺寸用户的需求。

关于更新频率，我们会根据市场情况和用户需求进行调整，但总体趋势是年中产品更新迭代会往前挪，下一代Ultra的更新会往前，Pro的效果已经拉高行业上限，Ultra的拍照更顶级，Pro mini会坚持两三代。至于定价策略，我们考虑到成本上涨和市场竞争的因素，已经努力达到了极限水平。同时，我们也希望用户能够理解并支持我们的定价策略。