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全旗舰级的生态体验！OPPO Find X8系列新品发布会定档10月24日

2024-10-14 15:59:14 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】OPPO将于10月24日19：00举行OPPO Find X8系列及旗舰生态新品发布会，以全新一代的年度影像旗舰 OPPO Find X8系列为核心，通过新一代的OPPO Enco X3旗舰耳机、OPPO Pad 3 Pro旗舰平板，以及再度升级的安卓全智能旗舰手表OPPO Watch X，为消费者带来一步到位的旗舰全家桶体验。

全旗舰级的生态体验！OPPO Find X8系列新品发布会定档10月24日

  作为OPPO年度影像旗舰，Find X8系列将再次颠覆手机影像传统，创造引领性的全新影像体验。OPPO首席产品官刘作虎近期通过微博表示，Find X8系列将干掉不该有的抓拍模式，挑战不可能的光学设计，帮助用户轻松捕捉生活的氛围感。Find X8系列还将首发搭载潮汐引擎 X 天玑9400旗舰芯片的最强性能与能效组合，开创移动性能和能效体验的新高度。

全旗舰级的生态体验！OPPO Find X8系列新品发布会定档10月24日

  全新一代旗舰耳机Enco X3，通过OPPO与丹拿共同研发的双单元超清音质，提供一耳朵就能听出来的好音质。Enco X3还支持人声降噪大师、以及不限设备的空间音频体验，创作耳机的智能新体验。

全旗舰级的生态体验！OPPO Find X8系列新品发布会定档10月24日

  作为 OPPO 首款 Pro 级平板，OPPO Pad 3 Pro 搭载高效第三代骁龙8领先版，并集成3K超清原彩屏，以及Hi-Fi级八扬声器，是2024年平板的年度性能封顶之作。 

全旗舰级的生态体验！OPPO Find X8系列新品发布会定档10月24日

  广受好评的安卓智能旗舰手表OPPO Watch X 也将迎来升级，通过专业领跑模式，让运动更智能。

  10月24日19：00将正式举办新品发布会，更多关于OPPO Find X8系列及全旗舰生态新品信息可持续关注OPPO官方，届时敬请前往OPPO官网等直播平台观看。

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