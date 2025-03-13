近期必入科技好物，OPPO Find N5开启全新的折叠屏体验之旅

【天极网手机频道】凭借极致轻薄设计与卓越性能，OPPO Find N5可以说是当下最热门的折叠屏旗舰手机。它在不到 9mm 的机身内，对每个细节精雕细琢，实现行业突破，不仅刷新轻薄记录，更在性能、影像、屏幕、续航等多方面全面升级，绝对是开年最值得入手的科技好物。

天极网了解到，OPPO Find N5 作为全球首款搭载骁龙 8 至尊版的折叠产品，性能强劲。其全新钛合金天穹铰链采用行业首个 3D 激光打印钛合金翼板，厚度仅 0.15mm，首次通过德国莱茵 TÜV 无感折痕认证。合上时机身薄至 8.93mm，搭配 5600mAh 超大容量冰川电池与 50W 无线闪充，续航超强。转轴外中框同样采用 3D 打印技术，钛合金材质使其强度和耐用性卓越，中框缩窄至 6.6mm，保障屏幕平整度与折叠稳定性。电商活动期间，购买即享超值优惠，让你轻松拥有这款轻薄又坚固的折叠旗舰。

得益于新一代天穹架构，Find N5 通过 IPX6、IPX8、IPX9 满级防水认证，成为全球首款具备满级防水能力的折叠产品。无论是日常溅水、意外落水，还是面对热水及高强度水流冲击，都能轻松应对，耐用性显著提升。在此次电商活动中，购买 OPPO Find N5，还可享受额外的售后保障服务，为你的使用保驾护航。

Find N5 展开后拥有 8.12 英寸行业最大屏幕，带来前所未有的广阔视野和沉浸体验。内外屏均通透、细腻、流畅，支持 OPPO 熄灯护眼技术，在暗光环境下有效呵护视力健康。现在参与电商活动，购买 Find N5 即可获赠高品质屏幕保护膜，让你的大屏时刻保持完美状态。

ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手为 Find N5 用户带来更高效办公体验。通过全新 O + 互联 App，可实现与苹果 Mac 电脑无缝协同，远程控制 Mac 电脑，双端画面实时同步，操作延时低至毫秒级，还支持原生级 Mac 键盘和触控板手势操作。Find N5 的远控电脑功能可配合全景虚拟屏多任务使用，轻松实现文件操作。全新 AI 全景虚拟屏分屏功能更加智能，系统级 AI 感知用户分屏需求，主动提醒并协助快速分屏;全新 AI 意图搜索功能精准搜索本地文档内容并整合相关信息。参与电商活动，购买 Find N5 还有机会获得办公软件会员权益，助力高效办公。

OPPO Find N5 凭借 5600mAh 冰川电池、骁龙 8 至尊版、全面集成 Find X8 系列影像算法、革新通信和安全等优势，再次证明折叠形态不仅能轻薄至 8 毫米时代，更能带来全面升级的旗舰表现。目前，OPPO Find N5正在线上线下热销，感兴趣的朋友不妨趁着电商活动赶快入手，开启全新的折叠屏体验之旅。