OPPO Find X8 线上创史低价格12GB+256Gb版本3200元起

【天极网手机频道】一年一度的伟大节日――3 月 8 日妇女节即将到来，正是为身边亲友挑选礼物的好时机。如果你正在考虑送出一份既实用又有科技感的礼物，不妨关注 OPPO 全新一代旗舰手机 OPPO Find X8。

目前，这款手机在许多线上平台迎来了史低价，首发价 4199 元起，现在叠加国补+店铺优惠券3200 元即可入手12GB+256GB版本。以这样的价格购入一款搭载 骁龙 8 至尊版的旗舰手机，无疑是一个超值之选!

下面天极网为大家介绍一下 OPPO 旗舰新作 OPPO Find X8 一款怎样出色的产品。

OPPO Find X8 搭载了一块 6.59 英寸 OLED 屏幕，分辨率高达 2760×1256，支持 120Hz 高刷新率，确保画面流畅细腻。值得一提的是，它拥有目前行业领先的 超窄边框设计，上下边框仅 1.45mm，几乎与 iPhone 16 Pro 的 1.44mm 相当，使得整机屏占比极高，视觉观感更加震撼。

此外，尽管屏幕尺寸达到 6.59 英寸，OPPO Find X8 依然保持了 193g 的轻薄机身，并且摄像头模组的凸起控制在 3.01mm，既提升了握持手感，也让整机外观更加精致。

在影像方面，OPPO Find X8 依旧站在行业第一梯队。后置搭载 三颗 5000 万像素镜头，包括 主摄、超广角和长焦，主摄采用 LYT-700 传感器，尺寸达 1/1.56 英寸，光圈 f/1.8，支持 OIS 光学防抖，等效焦距 24mm。此外，3200 万像素的前置摄像头，也能带来清晰自然的人像自拍体验。

当然以上只是 OPPO Find X8 在外围的参数，在影像功能上，OPPO Find X8 更是做到了行业最丰富的功能。在OPPO Find X8系列的照片模式、人像模式和视频模式中，OPPO 推出了胶片风格功能，分别是清新、复古、通透三种风格，让手机摇身一变成为你的“富士相机”，在今年超火的动态照片功能上，OPPO在实现动态照片功能的基础上，还是可以叠加以上的胶片风格，助力用户随手拍出复古十足，极具氛围感照片。

在充电和电池方面，OPPO Find X8搭载了冰川电池，不只是高能量密度，同时兼顾了各种使用场景，无论严寒酷暑都能维持长续航，OPPO Find X8的电池容量为5630mAh(典型值)，这是冰川电池首次搭载在Find系列上，让超薄机身也能拥有大电池和长续航。在充电方面，OPPO Find X8最高支持80W有线充电和50W无线充电，在 OPPO官网还可购入适配 OPPO 设备的磁吸配件，有兴趣的小伙伴可以了解一下。

在最关键性能配置上， 用户可以丝毫无需担心，OPPO Find X8 搭载了 MediaTek 天玑 9400 处理器，采用 台积电第二代 3nm 工艺，配备 1 个 3.62GHz Cortex-X925 超大核、3 个 3.3GHz Cortex-X4 超大核、4 个 2.4GHz Cortex-A720 大核，在性能和能效比方面都实现了大幅提升。

强悍的性能让 OPPO Find X8 在游戏体验上表现出色，像《原神》《绝区零》等 3A 级大作均能 高帧率流畅运行，为游戏玩家提供沉浸式体验。

整体来看，OPPO Find X8在屏幕、影像、续航和性能等方面均达到了旗舰水准，尤其是超窄边框设计、旗舰级影像系统以及强悍的天玑 9400 处理器，让这款手机在同价位机型中具备极强的竞争力。如果你正在寻找一款兼具高颜值、强性能和长续航的旗舰手机，OPPO Find X8*无疑是一个值得入手的选择。趁着 3・8 妇女节优惠，入手这样一款旗舰机，既能犒劳自己，也能作为一份贴心的礼物送给身边的家人或朋友。