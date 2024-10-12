2024VDC蓝河分会场举行 赋能多领域，开启智能体验新征程

【天极网手机频道】10月10日， 以“同心・同行”为主题的2024vivo开发者大会在深圳成功举办，在同期举办的蓝河分会场上，vivo多位专家及产业界、学术界伙伴分享了在AGI时代下，蓝河操作系统带来的技术创新与实践，vivo希望携各方共建生态，为用户带来更高效、更便捷的服务体验，共同推动整个行业的发展繁荣!

蓝河操作系统2正式发布 全栈自研 为 AI 而生

VDC大会上，蓝河操作系统2正式发布，展示了vivo在操作系统开发方面的技术实力，vivo软件系统集成部总经理杨春在蓝河分会场详细介绍了蓝河操作系统系统2在内核、系统和生态应用全新的升级。

在大会上，分享了实时内核的关键要素，以及用Rust语言编写内核面临的挑战和思考，阐述了用Rust语言编写的蓝河内核具备内存安全、通用、高性能等特性，支持多种嵌入式平台。蓝河操作系统2也从而实现从内核到系统框架的全栈自研。

蓝河操作系统融合了蓝心智能，接入蓝心大模型和视觉语音NLP等算法，并通过自研的推理计算加速平台VCAP支持各种算法在端侧的高效运行，这些一起构筑了蓝河系统强大的智慧底座。架构在智慧底座之上的是AI服务引擎和多模输入子系统，它们为全域智能体验提供了关键支撑。意图框架则是实现智慧高效服务分发的关键技术，还把应用框架和意图框架进行了创新性融合，使开发者可以更低成本，无感地接入到意图框架中。

蓝河新发布的开放AI能力，通过大模型赋能Studio提升开发效率，开放智能体平台让人人可自定义专属智能体应用，系统分发将三方应用、三方服务、快应用和智能体连接在一起，实现服务快速分发和流量变现，随着AGI时代的到来，vivo将携手开发者共建下一代繁荣生态。

vivo软件系统集成部总经理杨春

全栈自研引领未来，天生智慧成就理想交互

vivo操作系统产品总监戴晓晗分享了 AGI时代下蓝河操作系统的人机交互设计理念。目前，蓝河操作系统已经应用于vivo WATCH上，得到了广大用户的认可。随着AI技术不断发展成熟，理想化的人机交互将会更快地成为现实。当下，我们正处于从人机交互迅速向人与智能体交互过渡阶段。

蓝河操作系统人机交互的核心观念在于交互的载体和入口。蓝河操作系统的人机交互方式是基于LLM驱动的多模态交互模式，极大地提高了自然语言理解能力，还增添了视觉感知能力，能够像人类一样“听得懂”、“看得清”。

蓝河操作系统的智慧交互界面具有很强的适应性，可以灵活地运用在不同形态的产品之上。智能体能够模拟人类的智能，助力操作系统像人一样进行沟通、执行智能任务，进而让交互过程以及产品的使用更加高效。

vivo操作系统产品总监戴晓晗

蓝河操作系统2赋能手表产品 带来全新智慧新体验

蓝河操作系统在手表上不断演进发展，首款搭载蓝河操作系统的 vivo WATCH 3 为用户带来全新智慧流畅体验，在此基础上又推出vivo WATCH GT系列手表。vivo高级OS产品经理马瑞详细介绍了蓝河操作系统2带来全新智慧体验，手表支持拥有大模型能力的蓝心小V，围绕智慧交互、运动健康和便捷生活三个核心场景，通过AIGC表盘、AI运动教练、智慧视窗和AI速记等智慧功能，提升用户使用体验。

蓝心小V语音助手具备多项智能功能，提供个性化垂类问答、本地技能、健康百科知识等，其健康问答功能让手表兼具健康管理功能;AI运动教练与手机联通，为用户提供私教级运动体验;AI表盘编辑可根据用户指令生成表盘并支持编辑;AI速记可记录灵感并同步到OriginOS的原子笔记中，进行AI处理;智慧视窗将重要信息显示在表盘上，让航班等信息抬腕即看;此外，蓝河系统还带来40多个三方应用，包括新增高质量小游戏、NFC车钥匙和车控应用、负一屏组件等，支持独立百度在线地图，升级导航体验，携手维体运动可变身腕上游戏手柄，实现运动娱乐两不误。总之，蓝河操作系统不断拓展手表功能，为用户带来更丰富、更智能的使用体验。

vivo高级OS产品经理马瑞

蓝河操作系统与网易云音乐持续共建，开启音乐与运动、AI 融合之旅

网易云音乐产品经理胡文涛介绍，网易云音乐在手表端的体验将与蓝河操作系统持续共建，加强在设备互联、运动健康、AI领域的体验增强，持续打造出更具用户价值的创新优势。

在音乐无缝流转方面，具备跨端续播、设备管理、投屏体验以及可穿戴联动体验;将音乐与运动结合，将云音乐推荐能力与手表运动算法深度融合，打造创新优势;音乐与AI结合可执行常见操作指令、关键词搜索、高级搜索及智能推荐等。网易云音乐将与蓝河操作系统持续提升手表端音乐体验。

网易云音乐产品经理胡文涛

蓝河操作系统核心技术创新与实践 自研Rust内核与智慧OS探索

vivo操作系统高级总监陈凌云从自研Rust内核和高性能系统框架、蓝河的智慧探索两方面分享了蓝河操作系统核心技术创新与实践，展示了蓝河“全栈自研，为AI而生”背后的技术思考。

vivo自研Rust内核主要有三个原因：蓝河系统框架已使用Rust编写，使用Rust自研蓝河内核，实现全栈Rust，技术上更为极致;蓝河定位为下一代智慧操作系统，对内核能力有更多诉求;同时vivo在内核技术上有深厚技术积累且有丰富的Rust开发的实践经验。高性能技术架构方面，广泛运用的高性能DOP编程范式，基于超级渲染树技术的全新虚拟显卡架构，基于硬件加速的多媒体引擎，以及自适应UI框架、特效引擎等，都让蓝河操作系统有流畅的使用体验;

蓝河的智慧探索围绕人机交互、应用生态和技术架构三方面展开，以全新蓝心大模型矩阵为智慧能力核心，通过蓝河编码助手加持的蓝河Studio为开发者提供高效智能的应用开发体验;通过快应用、智慧卡片以及智能体等应用形态，为用户提供高效便捷的个性化服务;通过原生的AI系统架构，为应用层提供意图框架以及端云两侧的大模型能力，使蓝河操作系统具备全域智能的交互新体验。

vivo操作系统高级总监陈凌云

高端产品的成功在于用户体验 找到方法是关键

南开大学讲席教授张海宁从学术角度出发分享了OS软件体验研究与计算方法，他指出，高端产品成功的关键是用户体验，用户体验分为功能性体验、感官性体验、社会性体验三大维度。

三大维度包含的智能化体验指标，将智能化层次拆解为三阶目标，一阶目标作为“工具”，完美理解并执行用户布置的任务;二阶目标作为“助手”，主动预知并满足用户需求;三阶目标作为“朋友”，与用户实现“心理互联”。为OS带来智能的体验，对产业界在AIOS交互体验度量提供前瞻性指导。

南开大学讲席教授张海宁

开放合作 赋能开发者共建生态解决方案

vivo始终秉持开放合作的心态，持续赋能开发者共建生态解决方案，vivo高级OS产品经理申书润分享了“新场景、新势能 蓝河生态新机遇”主题演讲，蓝河生态发展到现在已初具规模，手机快应用全网设备覆盖数2.8亿，月活用户1.6亿，月使用量级38亿次;手表应用全网用户覆盖70万、月活50万、月使用量级600万。

快应用进入2.0时代，定位升级为系统级智慧服务生态，包括1个纽带：AI意图框架，2个能力：UI原子化能力和轻量化能力，1个安全保障：AI隐私安全标准。

系统融入大模型后具备智慧底座能力，AI将从服务形态、服务分发、使用方式等全链路重塑应用服务生态。在智慧推荐方面，打造了小v建议智能化的分发入口，原子岛实现重要信息和服务全局触达，构建智能体平台，智能体会以快应用卡片的形式，通过蓝心小v提供给用户。在多终端方面，手表端集成蓝心小V，实现腕上智慧;跨端领域为开发者节省成本，一次开发、多端运行。

为了更好地支持开发者，蓝河系统提供了有JS和Native两种类型的API。JS API包括应用框架、UI组件、AI服务、设备互联等12个模块。Native API则重点加强了应用框架、AI服务、多媒体和数据存储等方面能力。在具体落地案例中，东方财富快应用与原子岛结合提升使用效率，莱特语言学习应用融合蓝河生态重塑学习体验。

今年7月，vivo颁布了蓝河新航计划，从线上流量扶持、线下推广、激励计划和技术支持等多维度帮助开发者，共同探索蓝河生态智慧服务场景，共创繁荣生态。

vivo高级OS产品经理申书润

蓝河操作系统设备互联 打造一体化出行体验

零跑汽车智能网联产品经理唐庆埕介绍了手表车控的优势。手表车控具有便捷出行、智慧互联、独立车控等优点，可简化控车流程，提供智能安全体验，丰富控车场景。基于蓝河操作系统的设备互联可以统一用户体验，采用同一套设计语言和交互逻辑;实现互联互通，车机、手机、手表互联协作，提供一体化安全保障;车控与智慧出行结合，连接车机与蓝河操作系统系统，打造丰富自动化场景。

蓝河操作系统为车控功能开发提供成熟工具与框架，简化流程、加速周期，其生态系统支持与车控功能集成，拓展控车方式与出行场景。未来蓝河与零跑合作规划包括 ICCOA 数字钥匙、蓝牙车钥匙、Carlink 和手表车控，开启智能汽车出行新范式。

零跑汽车智能网联产品经理唐庆埕

莱特与vivo深度合作，拓展智能手表上的语言学习场景

莱特CEO杨嘉分享了基于蓝河操作系统的智慧语言学习新体验，莱特手表外语学习体验丰富，可展示学习数据和日常学习提醒，与手机或网络同步后抬腕即看;推出听音背词功能，边跑步边听单词。双方还计划在表盘展示学习数据，抬腕可查看进度，点击按钮能直接打开手表应用学习，此功能为 vivo 手表独有。这些创新得益于蓝河系统强大能力，其应用程序框架让开发者低门槛、高效率开发应用，运动健康等能力简单易用。

未来合作计划利用蓝心大模型建立外语知识学习问答库，利用小V智能体服务平台展示外语数据和提醒，利用小V智能体技能平台语音功能唤醒APP和查词等，双方将携手共创智慧学习未来。

莱特CEO杨嘉

蓝河操作系统将携手开发者，共同打造繁荣的蓝河生态

蓝河操作系统开放了12大模块系统能力，以两套API方便开发者高效开发应用，还提供蓝河开发套件，包括蓝河studio、设计师工具等，开发者借助这些能力可提供丰富、安全、智慧、流畅的应用体验。vivo应用软件高级工程师彭江强调，目前多种类型应用已接入蓝河生态，涵盖运动健康等常用类型，为用户带来丰富多彩的智能手表体验。

面对AGI通用人工智能时代，蓝河操作系统开放AI能力，致力于打造更智慧的操作系统，赋能开发者实现应用智慧升级。一方面将AI算法能力与系统功能结合，实现更智慧交互;另一方面开放系统AI能力，助力三方应用实现多种形态AI应用和服务，提升使用体验。

举例来说，蓝河操作系统开放Native开发框架，搭建基于canvas的渲染引擎实现地图瓦片渲染，携手百度地图升级手表端在线地图导航能力。在手表端游戏领域，创新实现超级渲染树等核心技术和自研高性能图片格式，让开发者无需担心帧率和卡顿，保证应用天生流畅。在汽车出行方面，蓝河操作系统通过开放 BlueXlink 互联技术，赋能车企提供多种智能控车方案，如NFC、蓝牙、云控车等。零跑、比亚迪等车企已接入蓝河生态，为用户提供便捷高效的智能汽车出行新方式。

vivo应用软件高级工程师彭江

vivo将持续赋能开发者 注重产研一体与英才培育

vivo产业发展经理曹婉分享了过去一年蓝河发展成果，蓝河多次参加高峰论坛、参与高校推广开源文化活动、赞助和共建技术竞赛、主办技术沙龙，为开发者们提供了一系列交流和展示的平台。

这一系列生态举措的底层逻辑是蓝河建立的一体化创新人才培养体系，在整个体系中，蓝河为开发者在不同阶段提供相应的资源和技术支持。包括但不限于开发设备及环境、软件及资料库、技术指导和培训、奖金及激励政策、作品上架机会及展示平台等。9月底第二届蓝河操作系统创新赛正式开放报名，为Rust编程语言生态开发者及AI技术人才提供更多探索机会，助力作品开发实现商业变现，期待高校、科研机构、个人开发者的踊跃报名!

蓝河希望携手产学研相关方，开放交流，共享知识与经验，一起推进国产操作系统产业繁荣。

vivo产业发展经理曹婉

2024 vivo开发者大会蓝河分会场展示了蓝河操作系统的强大实力与广阔前景。从技术创新到生态共建，从人才培育到与各行业伙伴的深度合作，蓝河操作系统不断探索前行。未来，vivo将继续携手开发者和各界伙伴，持续推动蓝河生态的繁荣发展，为用户带来更高效、便捷、智能的服务体验，在AGI时代书写操作系统发展的新篇章，共同开创智能科技的美好未来。