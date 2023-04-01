臻享高阶时尚生活，华为P60联合Vogue Café推出洛可可白下午茶，值得打卡！

【天极网手机频道】3月31日，华为P60系列官宣联合Vogue Café推出洛可可白主题下午茶套餐，并举办了媒体品鉴沙龙。该下午茶套餐以华为P60系列洛可可白配色为灵感，融合自然之美和现代时尚，演绎出世间无二的精致美学设计，令用户臻享高阶生活艺术。

在活动中，演讲嘉宾分享了其产品设计背后的故事。华为P60系列的洛可可白配色采用业界首创“凝光贝母工艺”，实现了天然珍珠贝母般的自然纹理，每一台手机外壳纹理都独一无二，也意味着每一款洛可可白都是消费者的个人时尚专属。

正如华为终端BG CEO余承东在发布会上所说：“华为P系列外观持续引领行业设计，展现华为P60系列领创性的美学ID设计，将再次引发行业对于美学设计的思考。”华为与Vogue Café都是各自行业中“美”的代名词，在对“美”独特打造上，双方理念不谋而合。

Vogue Café餐厅菜品和菜单的设计往往都完美结合本季流行元素，顺应潮流趋势。其巧妙设计的摆盘、精雕细琢的烹调、配以健康优良的食材，旨在为每一位顾客提供独特的用餐体验，向顾客传递出独一无二的进阶生活艺术。

华为P60系列与Vogue Café的联名合作，是科技之美和艺术之美的优秀灵感碰撞。新推出的洛可可白下午茶餐整体呈优雅白色调，运用了大量贝壳、珍珠等元素，通过精心摆放给人以精致感。餐盘呈现出天然贝母纹理，其灵感源自华为P60系列洛可可白的背壳。主蛋糕――海盐芝士蛋糕犹如最大的那颗珍珠，被特别摆放在餐盘中央，口味丝滑细腻;一旁的小甜品形似考拉，灵感同样来自华为P60系列手机摄像头模组造型，也由此被命名为“考拉摄像头慕斯”;还有两款特调饮品“洛可可白”和“洛可可春”，风味清新，堪称当下春季绝配。

当然，华为P系列的每一代机型不仅是美学旗舰，更是影像旗舰。在如今高科技时代，人们对于自身个性的表达和对生活中美好事物的记录，往往都会选择拿出手机拍一拍。

华为P60系列打造出了“超聚光夜视长焦+超聚光主摄+XMAGE+变焦环”强大全面的相机系统，并通过光机电算全链路算法升级，无论是发布会上袁泉所分享的长焦建筑和城市月亮样张，还是电影摄影师所捕捉到的摩登世界里的灯红酒绿，都完美展现出了该机无比强悍的全焦段夜拍实力。

「好影像不怕晚」，仅需一部华为P60系列就能帮助你定格夜晚的美好，随时随地享受到随手一拍就是大片的欢乐。在华为P60系列强悍影像的加持下，给生活以艺术，每个人都可以是生活的艺术家。

世界上没有两台完全相同的洛可可白，正如每个你也都独一无二。华为P60系列通过不断突破的美学引领和影像创新，让科技回归生活，并以更高艺术的形式呈现在眼前，实现了人机合一崭新高度。赶紧拿起你手中的华为P60系列，前往北京国贸或者上海老佛爷的Vogue Café门店，细细品尝洛可可白下午茶餐，打卡最尖端科技与最时尚艺术所碰撞后的进阶生活美学吧。