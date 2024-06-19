京东618小米、华为、荣耀等品牌超60款手机单品成交额均破亿

【天极网手机频道】6月18日24点，京东618圆满收官。今年京东618携手品牌为消费者带来“又便宜又好”的手机购物体验，引爆消费热情，各品牌也迎来全面增长。数据显示，京东618期间，iPhone成交额全程再破百亿;小米、华为、荣耀、iQOO、OPPO、一加、vivo、三星、realme、魅族、红魔、努比亚等品牌超60款手机单品成交额均破亿。

此外，为带给消费者更多手机选择，京东618还联合运营商带来专属低价的合约手机。数据显示，京东618期间，运营商合约手机成交量同比增长超100%。众多消费者来到京东618一站式办理各类APP会员充值、话费充值、大流量号卡，省钱又省心。数据显示，京东618期间，充值业务订单量超三千万，流量号卡订单量同比增长超150%，运营商区域号卡、宽带等爆品订单量同比增长3倍。

值得一提的是，为让消费者安心换新手机，京东618期间推出30天意外换新服务。数据显示，京东618期间，30天意外换新服务覆盖用户超千万。同时，不少消费者因省钱省心的消费体验选择以旧换新方式换新手机，京东618期间手机以旧换新订单量全程同比增长100%。另外，京东618联合更多三方商家，带给消费者更丰富多元的手机产品与超值福利。数据显示，京东618期间，安卓手机三方KA商家成交额同比增长超50%。

随着折叠屏技术发展，越来越多消费者开始选择折叠屏手机。数据显示，京东618期间，折叠屏手机成交量全程同比增长超100%;vivo X Flod3、华为Mate X5、vivo X Flod3 Pro是大折叠屏手机单品累计销量排行TOP3，华为Pocket 2、荣耀Magic V Flip、OPPO Find N3 Flip是小折叠屏手机单品累计销量排行TOP3。

多款手机受到消费者喜爱，iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、Redmi K70、iPhone 15、荣耀X50、一加 Ace 3、Redmi K70E、小米13、Redmi Note13 Pro、iQOO Neo9尤为受消费者青睐，为单品累计销量排行前十。此外，iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、HUAWEI Pura 70是6000元以上单品累计销量排行TOP3;iPhone 15、小米14、一加 12是4000-5999元单品累计销量排行TOP3;小米13、iQOO 12、iPhone 13是3000-3999元单品累计销量排行TOP3;Redmi K70、一加 Ace 3、iQOO Neo9是2000-2999元单品累计销量排行TOP3;Redmi K70E、荣耀X50 GT、iQOO Z9 Turbo是1500-1999元单品累计销量排行TOP3;荣耀X50、Redmi Note13 Pro、Redmi Note 12T Pro是1000-1499元单品累计销量排行TOP3;Redmi Note 13 5G、Redmi Note 12 5G、vivo Y100i是500-999元单品累计销量排行TOP3;荣耀畅玩20、Redmi 12C、天语T2是500元以下单品累计销量排行TOP3。

未来，京东将持续携手品牌与合作伙伴为消费者带来超多爆款手机与贴心服务，让消费者第一时间享受到新款手机带来的便捷体验。