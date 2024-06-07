　　iQOO Pad2 Pro体验：兼具娱乐与办公的超大屏利器

【天极网手机频道】平板电脑的大屏趋势在近年来愈发明显，大屏平板电脑在商务办公、在线教育、娱乐游戏等领域的应用越来越广泛，消费者对于平板电脑使用场景也在不断扩展。更大尺寸的平板电脑可以提供更宽广的视野和更舒适的操作体验，满足了消费者在不同场景下的使用需求。iQOO最近带来一款13.2英寸的iQOO Pad2 Pro，我们对这款产品进行体验，看看这款平板能否在性能、设计、屏幕显示以及使用体验等方面，为我们带来全新的惊喜。

初见iQOO Pad2 Pro，可以在身上看到iQOO家族一贯的轻薄设计理念，机身采用一体化轻薄金属材质，手感顺滑舒适。我们手中的这款银翼配色，中框与后壳均采用磨砂工艺，不仅低调奢华，而且触感细腻，不易留下指纹。平板整体线条流畅，握持感极佳，即使长时间使用也不会感到手累。

iQOO Pad2 Pro的屏幕堪称亮点之一。它采用了一块13.2英寸的超大屏幕，窄边框设计使得屏占比高达89%，带来了极为震撼的视觉体验。无论是观看影视大片、处理工作任务还是玩游戏，都能感受到更加宽广的视野和沉浸感。分屏设置可以同时处理多个任务，甚至可以左边王者右边吃鸡，而且性能也吃得住，游戏“双开”也不卡。

屏幕素质方面，iQOO Pad2 Pro同样表现出色。它拥有3.1K分辨率，支持10.7亿色显示，色彩过渡自然，画面细腻。DCI-P3广色域覆盖达102%，NTSC色域亦高达97%，使得色彩呈现更加生动、明暗对比鲜明、有层次感。此外，iQOO Pad2 Pro还通过了优酷合作的帧享超高清认证，为用户带来了多种高规格视频资源的视觉享受。

iQOO Pad2 Pro搭载了安卓阵营最强芯片天玑9300+，这款旗舰芯片延续了天玑9300的全大核CPU设计，包含4个3.4GHz的Cortex-X4超大核和4个2.0GHz的Cortex-A720大核，配备Arm Immortalis-G720 MP12 GPU，支持硬件级光追技术。强大的算力使得iQOO Pad2 Pro在性能上达到了行业领先水平。

在安兔兔V10跑分中，iQOO Pad2 Pro的成绩可以轻松达到212万+，鲁大师流畅度228+，这样的成绩不仅在平板领域，即使在整个安卓终端中也是相当亮眼的表现。王者吃鸡帧率基本保持满帧稳定，几乎没有波动，无论是日常应用还是大型游戏，iQOO Pad2 Pro都能轻松应对，带来流畅的使用体验。

对于游戏爱好者来说，iQOO Pad2 Pro同样是一款不可多得的好选择。它支持144Hz高刷新率，带来了更加流畅的游戏画面。同时，它还适配了35款主流游戏的144Hz超高帧模式，包括《英雄联盟》、《穿越火线》、《跑跑卡丁车》等热门手游。无论是王者荣耀的120帧模式，还是和平精英的90帧模式，iQOO Pad2 Pro都能轻松驾驭，让玩家在游戏中畅享丝滑流畅的操作体验。

续航能力对于一款平板来说至关重要。iQOO Pad2 Pro内置了11500mAh大容量电池，带来了极为出色的续航表现。除了以上几点之外，iQOO Pad2 Pro在其他配置上也有着全面升级。它采用了高穿透显示技术，在增强屏幕峰值亮度的同时降低了能耗;支持240Hz触控采样率，无论是滑动屏幕还是分配操控都更加流畅;通过莱茵低蓝光认证和自主研发的“夜猫舒眠护眼系统”，有效保护用户视力健康;采用8扬高低分频的音响配置和10.48cc超大音腔，为用户带来更有临场感的立体声效。

总体上，iQOO Pad2 Pro有着出色的外观设计、震撼的屏幕显示、强劲的性能表现、流畅的游戏体验以及持久的续航能力等优势，可以说成功地在安卓平板阵营中树立起了新的标杆。无论是工作还是娱乐，iQOO Pad2 Pro都能为用户带来全新的使用体验。如果你正在寻找一款性能强劲、设计时尚、体验出色的安卓平板，那么iQOO Pad2 Pro无疑是一个值得考虑的选择。