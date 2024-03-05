委员建议出台AI手机生态标准，提升通信行业新质生产力

东南大学副校长、研究生院院长金石

“AI手机将是继功能机、智能机之后通信行业的第三个重大变革阶段。”AI手机再次成为热议的话题。东南大学副校长、研究生院院长金石便在提案中表示，AI大模型是引领未来的战略性技术，是发展新质生产力的主要阵地。手机作为用户最多的终端应用，是AI大模型创新与应用的重要领域。因此他建议，中国信通院等研究机构，要联合OPPO这样的中国手机厂商，加快出台AI手机生态标准，提升通信行业新质生产力。

日前，金石在企业调研中了解到，以国产手机厂商OPPO为例，率先推出全球首个端侧应用70亿参数大语言模型， AI消除等AI应用让消费者“尝鲜”，AI手机有望成为人们的超级助理，同时1+N智能体生态体系也开始建立，OPPO等相关企业开始联合相关部门和组织推进AI手机行业标准建设。但目前我国手机通信行业尚未在AI大模型领域形成整体的竞争优势和新质生产力。

金石认为，想要推进AI手机行业标准的建设，形成整个行业的新质生产力，一方面需要集中力量发力于通用大模型，提升通信行业整体的大模型竞争优势;另一方面要整合和高效利用创新资源，避免出现大量企业“重复造轮子”，质量参差不齐的情况。

为此，在顶层设计方面，金石建议相关部委通过规划、试点等方式，加快数据、算法、算力基础设施建设，加快AI手机应用层到物理层的全链条研究。建议工信部牵头，成立以行业协会、龙头企业、高校科研机构共同参与的通信行业大模型创新联盟，通过“集众智”的模式突破单一组织边界和资源限制，集结海量用户创新力量，在标准化平台上加速算法生产和迭代。

“从整体上来看，形成标准是一个最节约成本，而且能够大幅度降低价格的一个非常好的办法。”金石表示，在手机企业调研中发现，一些厂商已经在积极参与AI领域国际、国家和行业标准的制订了。如在2023年7月，由OPPO牵头，多家手机厂商、互联网厂商、高校、研究所共同参与的《基于人工智能的恶意移动应用识别(APP)参考框架》行业标准成功立项，这是首个由手机厂商牵头的人工智能安全领域的行业标准，也是OPPO首次把在AI安全领域的实践推广成为行业标准。”

因此金石建议，中国信通院等研究机构，要联合OPPO这样的手机龙头企业，加快出台AI手机生态标准。通过相对统一的行业标准，促进各类AI数据的合理开放、共享，加快高质量数据集资源池的建立。同时推进数据安全、用户隐私保护等技术公开、伦理对齐、安全合规的AI底线建设。

大模型需要巨大的算力支持和严格的数据治理，普通的机构和应用部门往往难以支撑大模型的运行以及迭代升级工作。为此，金石建议探索构建以企业为主体、产学研用深度融合的创新联合体，以AI手机生态标准为枢纽，加快建设AI手机生态体系。同时，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，加速AI手机技术突破和应用普及，整体打造通信行业新质生产力。

对此，OPPO产学研事务部部长秦征表示，OPPO积极推动产学研深度融合，在联合研发关键技术、布局基础研究方向、催化实验室技术产业化应用等领域不断取得进展，加速推动AI技术创新动力向新质生产力的转化。以金石所在的东南大学为例，OPPO与该校在6G+AI的探索合作，并在芯片层面与系统协同方面开展共同探索。数据显示，自2019以来，OPPO已与23所高校共建联合实验室，并与来自近百所高校的300余位专家学者设立联合研发项目。其中AI相关的联合实验室有20个，涵盖AI+系统，AI+媒体，AI+通信，AI+网络，AI+健康等领域。

而为了满足AI 手机产业发展，人才是关键。金石强调，“要加快人工智能人才培养”。秦征介绍，OPPO积极探索以竞赛形式牵引人工智能人才，先后支持了包含全国大学生软件创新大赛、第一届6G智能无线通信系统大赛、全国大学生计算机大赛智能交互创新赛等竞赛，致力于培养面向未来的人工智能领域卓越人才。

因此金石建议，“高校、科研院所和OPPO这样的头部企业紧密合作，产教融合、工学交替，依托卓越工程师学院、未来技术学院、人工智能学院等平台，共同培养面向人工智能未来的复合型人才。”