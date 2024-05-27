华为Pura 70锐意风尚之夜登陆上海，群星齐聚邂逅“时尚”

【天极网手机频道】2024年5月24日晚，华为在上海举办“HUAWEI Pura 70锐意风尚之夜”线下活动，华为终端BG CEO何刚出席该活动并发表致辞演讲，国民女神倪妮作为HUAWEI Pura 70系列风尚大使也亮相该盛典，分享了她与华为Pura 70系列的精彩故事。

从今年2月的华为Pocket 2时尚盛典到华为Pura 70锐意风尚之夜，华为再次以时尚活动的形式与大众分享对科技美学的独到诠释。

星光璀璨的活动现场，媒体、艺术家、明星等多圈层嘉宾闪耀齐聚，一同感受科技与美学的碰撞，见证HUAWEl Pura 70系列的卓越实力与无限魅力。

“Pura，是一次新生，一种风格，更是一种精神。”华为终端BG CEO何刚表示。作为Pura系列的首款产品，华为Pura 70系列以极具辨识度的风向标设计语言，诠释其“追逐本心，锐意向前”的品牌精神，尤其是华为Pura 70 Ultra，高定刺绣级星芒纹工艺和红圈小金标的设计，让每处细节都体现了满满的质感和仪式感。

与此同时，华为Pura 70系列也搭载了华为XMAGE影像系统。自2022年发布以来，华为影像XMAGE通过大光圈超行程长焦、可变光圈和超大光圈等多项行业首创技术，不断攀登移动影像行业新高度。

“XMAGE是华为在影像领域对过往不断创新的凝练，更是对未来持续突破的承诺。”何刚表示。

何刚期待通过华为Pura 70系列与大家一起打开全新视界，探索未见之美，用想象力激发创作力，让世界焕发更多的可能。

对于倪妮来说，华为Pura 70系列“锐意向前”的品牌精神与自己不谋而合。在她分享与华为Pura 70系列的故事时，她表示，作为一名演员，站在话剧舞台上时她也会紧张，演出前也会焦虑，但她视这些为人生的课题。倪妮认为，不断挑战自我、再向前走一步，正是华为Pura 70系列品牌精神“锐意向前”的体现。

在生活中，倪妮热爱摄影、热爱记录，喜欢用华为Pura 70 Ultra去捕捉那些生活中心动的瞬间。她说，华为Pura 70 Ultra的摄像头设计独特又别致，是手掌心上的大眼睛，闪拍、长焦、微距总能让她探索捕捉美丽的瞬间。如，在片场休息时抓拍到的飞鸟、微距镜头下的猫咪等。这些被影像记录与被记录的瞬间，会成为生命中珍贵的纪念，在某个时刻也会成为支撑我们每个人锐意向前的人生力量。

华为P系列的发展史，就是移动影像的发展史，也是科技美学的演进史。2012年，华为P系列手机问世，自此便开启了对美的不懈追寻，从美学设计到影像能力，P系列不断突破科技美学和智慧影像，成就了一款又一款堪称里程碑式的P系列旗舰手机。

2024年，HUAWEI P系列迎来12周年生日，同时升级焕新为HUAWEI Pura系列。在承袭P系列智慧影像和科技美学基因的基础上，华为Pura系列凝聚无穷的想象力与创造力，以全新姿态再出发。

其中，华为Pura 70 Ultra以高级又独特的星芒纹设计将辨识度直接拉满，创新性采用超聚光伸缩主摄，结合XD Motion运动引擎还能实现超高速风驰闪拍，再加上全新超聚光微距长焦摄像头，随手一拍都是大片。同时，华为Pura 70 Ultra支持北斗卫星图片消息和天通卫星通信双卫星通信，守护出行安全，灵犀通信则能带来流畅无忧的通信体验。此外，得益于搭载的HarmonyOS 4.2，华为Pura 70 Ultra拥有全新互动主题、AI消除、AI云增强等功能，使用过程更有趣、更智能。

华为P系列沉淀十二载，做到了领先，实现了跨越。面向未来，华为Pura系列将以扬帆起航的全新姿态，以大胆想象、先锋视角、独创风格，抒写传奇新篇章，而华为Pura 70系列就是最好的开始。