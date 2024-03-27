轻薄创纪录 vivo X Fold3系列旗舰折叠新品正式发布

【天极网手机频道】3月26日，vivo正式发布全新一代折叠旗舰vivo X Fold3系列。作为vivo创新技术集大成之作，vivo X Fold3系列的机身重量和厚度不仅较上代机型大幅降低，更以219克的最小重量，创下了大折叠(内折)机型的轻薄新纪录，媲美主流直板旗舰。

本次发布会上，vivo手机行业全球首发了半固态电池技术，大幅提升电池抗低温性能。配合领先行业的二代硅材料，再次突破手机电池中难以实现的容量大、电池薄、充电快“不可能三角”，让三者兼得。vivo X Fold3系列搭载的蓝海电池最大容量达到等效5700mAh，单边最薄厚度低至4.65mm，可搭载最高100W双芯闪充和50W无线闪充充电组合，为消费者带来更长的折叠屏续航时长。

vivo X Fold3系列坚持“先旗舰后折叠”的设计理念，将旗舰性能装入轻薄机身，并大幅提升机身可靠性，折叠屏首发第三代骁龙8 SPU旗舰芯片、6nm自研影像芯片V3、三星E7屏幕、全新升级的AI蓝心大模型、搭载引领行业的蔡司影像系统等，为行业带来极致轻薄、极致续航、极致可靠性、极致性能、极致智能、极致影像的折叠旗舰新标杆。

“vivo X Fold3系列标志着折叠屏技术和体验真正进入成熟期，标志着折叠品类真正走向大众市场。”vivo产品副总裁黄韬表示。基于蓝科技的重磅升级，本次发布的vivo X Fold3系列和vivo Pad3 Pro、vivo TWS4生态产品，将给市场带来更多惊喜。

轻薄可靠前所未有，超长续航超乎想象

本次发布的年度折叠旗舰vivo X Fold3系列包含X Fold3和X Fold3 Pro两款机型，在轻薄、续航和可靠等多个方面刷新行业纪录，为用户带来“最轻最强”的折叠旗舰体验。

轻薄对于折叠屏产品的重要性不言而喻。为了将折叠屏机型做到更轻、更薄，vivo聚焦半固态电池、超可靠铠羽架构、碳纤维超耐久轻量铰链等技术创新，由内而外全面减重并大幅提升可靠性，在vivo X Fold3上实现了惊人的219克整机重量，轻过众多主流直板旗舰。vivo X Fold3展开态厚度达到了令人惊叹的4.65毫米，打破10年前由vivo X5 Max创造的4.75毫米行业最薄纪录，再一次引领手机行业的轻薄上限。

然而，轻薄并不意味着不坚固。vivo X Fold3系列凭借行业领先的超可靠铠羽架构，为机身带来全方位无死角的超可靠防护，获得了折叠屏(内折)全球首个SGS整机五星抗跌耐摔认证，打破了“折叠屏不耐摔”的刻板认知。

相比vivo X Fold2，X Fold3系列的铠甲玻璃外屏实现了11倍抗摔，拥有SGS金标五星玻璃抗跌耐摔认证;行业首创UTG超韧玻璃和抗冲击膜组合带来更有效保护，提升内屏耐用性;铠甲后盖也实现了15倍抗冲击;碳纤维超耐久轻量铰链重量轻至14.98克，实现了“又轻又强又丝滑”，并获得莱茵50万次折叠无忧认证;真正做到“不仅轻薄，更全面可靠”。此外，X Fold3 Pro还支持IPX8旗舰级抗水，让可靠性更上一层楼。

全面可靠的品质让vivo X Fold3系列可以无惧南极极限环境挑战。今年年初，vivo X Fold3系列跟随中国第40次南极科考队登陆南极冰封大陆，见证了中国南极第五个科考站秦岭站的建成。在极限恶劣环境下，vivo X Fold3系列不仅能保持正常工作，还通过了暴力使用测试，为业界展示了领先的“南极品质”。

全新升级的蓝海续航系统让vivo X Fold3系列续航能力都达到行业领先水平，单片电池厚度最小值不足2.5毫米，却带来了等效5700mAh和等效5500mAh的超大电量，超越所有市售折叠屏及大多数直板旗舰，续航表现更是在多家权威媒体榜单中霸榜。超大电量也带来更长的续航时间。配合100W双芯闪充和50W无线闪充，为用户带来更出色的续航和快充体验。

蓝科技再升级，一代更比一代强

黄韬在发布会上表示：“中国蓝科技，打造中国好产品，蓝科技加持的产品，就应该是行业最强的产品。”“蓝科技”作为vivo好产品的技术基石，始终处于进化迭代之中。vivo X Fold3系列所搭载的全新升级的蓝海续航系统和AI蓝心大模型，以及影像和系统两大领先赛道技术矩阵，标志着vivo蓝科技开始引领行业技术进化。

vivo X Fold3系列行业首发半固态电池技术，有效解决了手机电池在极低温环境下的续航难题，能够在-20℃左右的低温环境下持续为手机供电。行业领先的二代硅材料带来更高的能量密度、更大容量、更薄身材和更快闪充，做到几乎“不用不掉电”，从而改变用户的充电、用电习惯。

为进一步探索面向未来的电池技术，vivo还与宁德新能源合作建立蓝海续航实验室，在新材料、电化学体系、提升电池健康和充放电管理方面全面深度合作，做到“领先同行，不止一代”。

作为行业首个推动AI大模型端侧应用的手机厂商，vivo在AI大模型方面做到了落地早、覆盖广、功能全、能力强四大领先。持续成长的AI蓝心大模型，布局五大超能，能实现超过700种手机相关功能，为超过2000万用户提供超能问答、超能创作、超能搜索、超能管理、超能交互等AI服务。至今，在C-Eval、CMMLU等大语言模型榜单中，AI蓝心大模型都始终保持第一，并获得行业首个“信通院4星+可信AI大模型“认证。vivo X Fold3 Pro搭载的AI蓝心大模型还实现了“端侧7B+云侧70B”超大参数规模部署，拥有行业领先的AI服务能力。

「蓝苹果」Origin OS 4，因流畅稳定赢得了用户广泛的喜爱。在酷安2023的年度OS评分中，Origin OS 4作为唯一一个超过9分的系统，一骑绝尘。其集合虚拟显卡、独家的不公平调度2.0和内存融合4.0技术三大技术，改写安卓底层代码与核心机制，重新分配算力，让动效响应更快更丝滑、前台应用更快速流畅、后台应用更多保活，打造“真好用、真流畅”的领先体验。在全面优化用户操作体验之上，Origin OS 4还融合AI蓝心大模型，将大模型与大屏组合，让vivo X Fold3系列成为可堪重任的先进生产力工具。

vivo X Fold3系列可通过桌面图标、原子组件、侧滑拉出、悬浮图标四大入口轻松调用AI蓝心大模型，通过语音、文字、图片拖拽、文档拖拽等形式与大模型快速交互。「一句话视频剪辑」，可实现零门槛剪辑短视频。在办公会议等场景下，小V帮记支持实时分角色语音转文字，实时翻译双语同显，并可快速生成摘要总结，大幅提升办公效率。

vivo X Fold3系列首创独一无二“轻折分屏”功能，用户只需轻折屏幕即可快速分屏，直觉触发，让分屏操作前所未有的便捷有趣;三指下滑即可快速截屏;通过“超级拖放”功能轻松实现跨应用图文提取与分享;种种符合直觉的操作方式，全面激发vivo X Fold3系列的大屏生产力。

vivo X Fold3 系列支持手机、平板、网页、Windows、Mac五端协同，通过跨屏互联和无缝数据流转，为跨屏办公探索无限可能。vivo远控PC支持连接Windows/Mac电脑，远程访问PC文件，并可远控电脑界面投屏到电视屏幕。vivo万能文档可打开Pages、Numbers、Keynote、CAD、PSD、Xmind等57种专业文件格式，并支持格式转换，查看稳定流畅。

vivo X Fold3系列搭载的寰宇信号放大系统通过蜂窝通信4Tx切换、铰链天线等四合一技术实现了京沪高铁全程不断连。行业首个双振膜防漏音扬声器通过硬件设计和自研算法的校准和补偿，40厘米之外通话听不清，真正实现肩并肩防漏音，与AON硬件智能防偷窥，捍卫用户的通话隐私和屏幕数据安全。

行业首台Pro级折叠屏，首个Pro级折叠体验

vivo X Fold3 Pro在轻薄、可靠、长续航、AI、影像及性能配置等全方位拉满，为消费者带来了业界首台Pro级折叠屏，也创造了Pro级折叠体验。

vivo X Fold3 Pro的8.03英寸超大内屏采用了折叠机首发的三星2K+ E7发光材料，屏占比高达91.8%，内外双屏的局部峰值亮度也来到折叠最强的4500nit;与此同时，X Fold3 Pro折叠首发第三代骁龙8 SPU旗舰芯片，室温下安兔兔V10跑分超过217万，在折叠机榜单中大幅领先，甚至超越大部分直板旗舰，与LPDDR5X、UFS4.0组成折叠屏最强性能铁三角;搭配总面积高达20762平方毫米的超薄VC+石墨散热片，带来持续冷劲的高能输出;依托等效5700mAh的蓝海电池，横扫各大权威媒体续航榜单，超越众多直板旗舰，展现出Pro级应有的水平。

vivo X Fold3 Pro的影像能力同样是Pro级。5000万超感光VCS仿生大底主摄，搭载折叠最大1/1.3英寸传感器，手持即可获得专业级星空大片。蔡司超级长焦同样达到折叠屏最强水准，6400万像素超大底等强悍影像配置，带来以悬停长焦悬日、长焦微距称霸的折叠长焦影像。折叠屏最强的蔡司全焦段人像，支持24mm、35mm、50mm、85mm、100mm五大人像黄金点位，配合全新蔡司镜头虚化效果，带来极具专业质感和丰富表现力的人像拍照效果。搭载折叠唯一的6nm自研影像芯片V3，组成最强双芯折叠屏，4K电影人像视频，带来电影级景深虚化，支持分层色彩LUTs、大师级焦点运镜切换与6款电影风格预设，轻松拍出电影感氛围大片。

vivo X Fold3 Pro还搭载了3D超声波双屏幕指纹、无线无损Hi-Fi、红外遥控、三麦双扬等全面顶级配置，打遍折叠无敌手。

本次发布的vivo X Fold3系列包含轻羽白、薄翼黑两种简约配色。X Fold3 Pro的价格为9999元(16GB+512GB)和10999元(16GB+1TB)，与市售主流折叠屏机型持平;而X Fold3的价格则分别为6999元(12GB+256GB)、7499元(16GB+256GB)、7999元(16GB+512GB)和8999元(16GB+1TB)，来到与主流直板旗舰相同的区间，让更多消费者可以享受到折叠屏带来的创新体验。

超旗舰平板vivo Pad3 Pro震撼亮相，综合跑分突破两百万大关

vivo本次还发布了全新一代的超旗舰平板vivo Pad3 Pro，产品采用3.1K+144Hz超感巨幕，搭载行业首发的天玑9300旗舰芯片，加之蓝晶芯片技术栈联合研发，综合跑分突破两百万大关。配备4低音单元+4高音单元的“超级8扬矩阵”，内置11500mAh超大电池，堪称无死角的旗舰配置，真正诠释安卓超旗舰平板。vivo Pad3 Pro即日起开启预定，起售价为2999元。

纯粹听感原声至上，开启静听新体验

此次共同发布的还有售价399元起的vivo TWS 4原声旗舰耳机。新品搭载第二代高通S3音频平台，采用行业首创的陶瓷钨原声振膜，实现了低音强劲高音细腻，带来Hi-Fi级音质原声体验。新品采用智能主动降噪方案，拥有55dB行业顶级降噪深度，并提供定制通勤降噪功能。超长续航带来持久畅快的使用体验，满足用户的日常使用需求。除此之外，vivo TWS 4 Hi-Fi版搭载全球首发第三代高通S3音频平台，带来全链路至臻Hi-Fi体验。vivo TWS 4目前已经正式开售。