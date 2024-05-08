来京东预约真我GT Neo6 发布会后“先人一步”享现货抢先发货

【天极网手机频道】5月9日14点，真我GT Neo6将正式发布。真我GT Neo6搭载第三代骁龙8s、双频GPS/三频北斗、8T LTPO旗舰屏、120W+5500mAh长续航，受到不少消费者的关注。为让消费者能够第一时间入手新机，京东携手realme打造“先人一步”计划，提供新品现货抢先发货，发布会结束后即可到京东APP搜索“真我先人一步”进入页面下单，还可享365天只换不修等福利。即日起可来京东预约真我GT Neo6，方便发布会后第一时间入手新机。

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