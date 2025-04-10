　　OPPO Find X8s王者荣耀满帧流畅运行

【天极网手机频道】当6.3英寸的OPPO Find X8s遇上国民手游《王者荣耀》，这场小屏旗舰与MOBA顶流的碰撞，正在打破"性能妥协"的行业魔咒。

作为2025年首款搭载天玑9400+芯片的国产小屏旗舰，这款天玑全新的CPU采用台积电先进的3nm工艺制程制造，CPU架构包括一颗Cortex-X925超大核、三颗Cortex-X4超大核以及四颗Cortex-A720大核，超大核主频高达3.7GHz，协同自研潮汐引擎支持的芯片级性能调度，在仅6.3英寸的紧凑机身中突破传统小屏设备的性能天花板。常温环境下安兔兔跑分轻松超262万分，GeekBench 6的CPU单核成绩达到2715分，多核8289分。

Find X8s在179g的轻盈机身下，配合潮汐引擎3.0对全大核架构的精准调度，实测《王者荣耀》120帧+极致画质下整局体验下来平均帧率达122FPS，跟手性很强，操作起来得心应手，释放技能时也很丝滑，指尖划过的每一次技能释放都如同丝绸滑过玻璃般顺滑。

天极网进行实测《原神》高画质进行15分钟左右随机跑图，虽然帧数曲线图中有一些波动，但在实际体验中感知几乎可以忽略。从综合数据来看，平均帧数也能有60.6FPS，表现还是可以的，得益于新一代天工散热系统，游戏过程中机身稍有温热的手感，但是在可接受范围之内，做到快速散热、冷静输出。

《原神》实测

充电与续航方面，OPPO Find X8s配备了5700mAh电池+80w超级闪充组合，在耗电完毕自动关机并且静置十分钟后默认开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下10分钟充至29%，52分钟左右即可完成充电，碎片化充电体验优秀。当然这个数据可能会根据大家的充电环境和手机电池寿命发生一些偏差，所以充电数据以实际为准。OPPO Find X8s还支持50W 无线闪充以及10W 无线反向充电，基本上做到移动充电全场景覆盖。

充电实测(数据仅供参考)

续航方面，OPPO Find X8s做到了“加量不加厚”，内置5700mAh大容量电池为用户提供了持久的续航能力体验。

续航实测(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后OPPO Find X8s剩余电量为62%，续航能力无需担忧，在正常使用情况下，手机能够轻松应对一整天的使用需求。

通过上述测试，OPPO Find X8s在游戏表现和续航能力方面均展现出色。其强劲性能和高效能耗管理，使玩家在畅玩《王者荣耀》等热门手游时，既享受流畅的操作体验，又无需担心过热问题。这种“冷静输出”的实力，让玩家在小屏设备上尽情体验沉浸式电竞，无需为设备发热而焦虑，专注于精湛的走位和精准的操作。