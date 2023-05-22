iQOO Neo8系列明日亮相：首发天玑9200+，全系皆高配

【天极网手机频道】5月22日，“旗舰双芯，更强更Pro”iQOO Neo8系列将以“全系标配皆高配”的强势姿态在5月23日(周二)19:00正式登场，首发天玑9200+，全系标配vivo旗舰自研芯片V1+、1.5K护眼直屏等强悍配置，将为用户带来强悍性能体验。

“Pro真旗舰”iQOO Neo8是Neo系列的首款Pro之作，将首发“2023年最强旗舰5G移动平台”之一的天玑 9200+旗舰平台，其采用八核CPU构架和台积电第二代4nm制程，拥有行业最高的主频高达3.35GHz的 Arm Cortex-X3超大核，11核GPU Immortalis-G715峰值频率提升可达17%，还具备MediaTek第六代AI处理器APU 690，MediaTek Imagiq 890影像处理器和MediaTek MiraVision 890移动显示技术，支持MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎和MediaTek 5G UltraSave 3.0省电技术，性能十分强劲。

除了首发旗舰强芯，iQOO Neo8 Pro还配备vivo旗舰自研芯片V1+，在高负载游戏场景可以分担手机核心芯片的工作，可将原生低帧率游戏提升至至高144帧，或在保持游戏帧率同时有效降低整机功耗;游戏性能大提升，可以稳定畅玩《王者荣耀》120帧模式极致画质，并拥有独特MAGT自适应画质，带来更好的能效表现;标配目前行业中规格最高的16GB LPDDR5X和UFS 4.0，结合 “旗舰双芯”，组成2023年最顶的旗舰“性能铁三角”;支持新一代Wi-Fi 7标准，拥有更高峰值速率、更低时延以及更强抗干扰能力，网络速率表现大升级;定制IMX866 VCS计算光谱光学防抖主摄，结合来自vivo旗舰级影像算法的细腻调校，影像实力足以媲美主流行业旗舰。

作为“最强游戏性能手机”，iQOO Neo8系列全系标配支持至高2160Hz高频PWM调光的144Hz 1.5K护眼直屏、120W超快闪充与等效5000mAh超大电池，以及5K冰瀑VC立体散热，这些配置可以让用户能够更安全、更安心、更舒适地玩手机。

iQOO Neo8系列现已开启全渠道预约，即刻预约抢新品专属惊喜福袋，包括赠价值69元180天原厂延保、以旧换新享大额补贴、赠价值700元会员权益大礼包和+99元享原电池安心换，依旧诚意满满。

“旗舰双芯，更强更Pro”iQOO Neo8系列将在明天(5月23日 ・周二)19:00正式登场，以至强实力带给用户一个非常值得买的选择，快来和我们一起期待新品的到来吧!