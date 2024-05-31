全渠道开售仅2699元起，超美小直屏OPPO Reno12系列上市

【天极网手机频道】5月31日，OPPO Reno12 系列全渠道开售。OPPO Reno12 提供千禧银、柔和桃与乌木黑三种配色，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB、16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3199 元。Reno12 Pro 提供银幻紫、乌木黑、香槟金三款配色，12GB+256GB 版本售价 3399 元，16GB+256GB 版本售价 3699 元，16GB+512GB 版本售价 3999 元。

OPPO Reno12 系列今日开售，2699 元起售

Reno12 系列以超美小直屏设计，引领全新潮流方向。首次亮相的全新配色 Reno12 千禧银配色与Reno12 Pro的银幻紫配色，融合四曲柔边直屏设计，用千禧风的语言，讲述不被定义的未来潮流。

Reno12 系列是首个能发布实况照片的安卓手机，并在行业内首度为实况照片配备多种滤镜与美颜效果，让小红书的分享拥有充沛的生命力。Reno12 系列的实况照片可使用 5000 万 AI 全焦段三摄中的任意一颗摄像头拍摄，让静态的美照也具备视频一般的生命力和感染力。

因为 AI 而更聪明的 Reno12 系列再次改变了影像体验，让合影的最佳时刻不留遗憾。Reno12 的 AI闭眼修复功能可智能检测合影中的闭眼表情，并一键完成“睁眼”修复。AI 消除功能中新增一键智能消除，可自动识别并消除图片中的杂物或路人。AI 抠图功能可在毫秒间快速提取照片中的多个主体，还可添加为贴纸，实现“赛博合影”。