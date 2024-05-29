　　专访荣耀CEO赵明：携手雅顾共创美学新高度，千店计划探索新布局

【天极网手机频道】荣耀于5月27日带来新一代数字系列手机――荣耀200系列。新机在影像、设计、屏幕、续航及系统等方面都带来了全新升级，同时携手巴黎雅顾摄影工作室，以AI为核心技术打造了媲美专业级人像摄影的移动端影像体验。次日，在繁华的成都宽窄巷子，荣耀全球旗舰店也正式揭幕。在新机发布之后，荣耀CEO赵明接受了包括天极网在内的多家媒体专访，分享了关于此次荣耀200系列的创新研发、旗舰店落地成都的战略考量，以及与雅顾合作背后的故事。

与雅顾的跨界合作是双向奔赴

在专访中，赵明首先谈及与雅顾的跨界合作。他表示，这次合作是出于对摄影艺术的共同热爱和追求。荣耀一直致力于在手机摄影领域打造单反相机般的体验，而雅顾则拥有90年的专业人像摄影历史，双方的合作可谓是强强联合。

“当我们看到雅顾的摄影作品时，我们被其复杂而专业的拍摄流程以及所呈现出的艺术效果所打动。”赵明回忆道，“我们希望通过现代科技和AI技术，将雅顾的影像艺术复刻到手机上，让更多人能够体验到这种专业的拍摄效果。”

然而，将传统摄影与现代科技相结合并非易事。赵明透露，双方团队在合作过程中遇到了诸多挑战。例如，如何用AI技术拟合雅顾专业灯光的效果，如何通过后期AI算力实现空间感和立体感等。为此，双方团队进行了长达400多天的努力，不断尝试和优化，最终成功将雅顾的影像艺术呈现在手机屏幕上。

“这次合作不仅是一次技术的挑战，更是一次文化和艺术的融合。”赵明表示，“我们希望通过这次合作，让更多人了解到传统摄影的魅力，同时也推动手机摄影技术的发展。”

2024年千店计划开启线下新布局

关于荣耀在全球线下市场的新布局。赵明表示，尽管线上销售在过去几年里蓬勃发展，但线下体验店和旗舰店对于消费者来说，其独特的购物体验仍然无法被替代。在AI时代和未来全场景解决方案的推动下，荣耀看到了线下市场的新机遇。

“我们一直在寻找与消费者更好的交流和沟通的平台。”赵明说到，“荣耀在过去一年中，通过诸多体验店的尝试，取得了成功和发展，这坚定了我们在更多城市开设荣耀旗舰店的决心。这就是荣耀2024年的千店计划。”

当问及为何选择成都作为首家全球旗舰店的落户地，赵明认为，这是缘分所致。他提到，荣耀在全国各大城市进行了长时间的考察，但一直没有找到合适的位置。直到他们来到成都，看到了宽窄巷子这个充满历史和文化底蕴的地方，双方的理念不谋而合，于是决定在此开设首家全球旗舰店。

“宽窄巷子是成都的标志性地点，它不仅仅是一个旅游景点，更是一个面向世界的窗口。”赵明表示，“我们希望从宽窄之门走出的荣耀，能够与世界更好地接轨。”

为消费者打造更加智能化的生活体验

在谈到未来时，赵明表示，荣耀将继续坚持创新驱动的发展战略，不断探索新的技术和市场。他提到，随着5G、AI等技术的不断发展，荣耀将致力于为消费者提供更加智能、便捷的产品和服务。

“我们将继续深耕手机摄影领域，不断推出具有创新性和领先性的产品。”赵明表示，“同时，我们也将关注其他领域的发展，如智能家居、可穿戴设备等，为消费者打造更加智能化的生活体验。”

此外，赵明还透露，荣耀将继续加大在线下市场的投入力度，通过开设更多旗舰店和体验店等方式，与消费者建立更加紧密的联系和互动。荣耀将继续努力，不断创新和进步，为消费者带来更加优质的产品和服务。他相信，在不久的将来，荣耀将成为全球领先的科技品牌之一。