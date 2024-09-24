年轻人的最佳搭子！华为nova Flip再迎功能升级，外屏更有趣更好玩

【天极网手机频道】9月24日14:30，华为召开秋季全场景新品发布会，会上除了有很多新品亮相之外，官方还宣布为华为nova Flip带来多个功能的升级。

对于华为nova Flip大家应该都不陌生，它是nova系列首款小折叠屏手机，无论外观设计还是功能体验，都精准“狙击”年轻用户的心，成功赢得了广大年轻人的喜爱和支持。不仅如此，华为nova Flip还带动了小折品类大众化发展进程：上市首月荣获小折销量TOP1，单品份额达到30%+，8月类比7月小折品类销量提升22%。

众所周知，华为折叠屏家族一直是行业引领者和技术先行者，其在五年时间里产品线日益丰富，并且还在内外屏幕、铰链结构、影像系统等技术上均有重大突破。作为潮流小折叠，华为nova Flip便凭借强劲的产品势能，不断推动着折叠品类大众化发展进程。

在平整可靠性方面，华为nova Flip搭载旗舰同款玄武水滴铰链，采用超强火箭钢材料，以超强抗跌、抗冲击的卓越性能强效提升耐用性，并由此获得业界首个瑞士SGS 120万次弯折耐久认证以及1.5m跌落测试，让用户日常使用更安心。

通信方面，其搭载的鸿蒙智慧通信2.0，无论是在电梯、地库等弱信号区域，还是高人流商场、超市等信号拥塞环境下，都能保持网络流畅稳定，有效解决“信号死角”及“网络拥堵”问题，还因此获得了业界首个Wi-Fi无线性能和语音通话质量通信双五星认证。

在小折叠外屏设计普遍同质化的背景下，华为nova Flip还带来了新的思考。其独树一帜地引入悬浮式设计，成功打造出让人眼前一亮的独特1:1方形外屏，秩序美学高度统一。尤其是基于鸿蒙AI趣玩，其带来了通话趣显Call-emoji、效率桌面、妙趣台显等功能，还有多款外屏小游戏，简单易用且趣味十足。

本次升级更新，华为nova Flip新增了三款通话趣显动效和三款心动小游戏，趣味萌宠动态主题则新增了哈士奇皮皮和小熊猫嘟仔。其中哈士奇皮皮和小熊猫嘟仔动态主题，能在不同时间段呈现起床、吃饭、听音乐等多组形态各异的趣味动画，触碰屏幕时萌宠表情和动作还会随之变化，并带来轻柔的震动触感。新增的见缝插针、新2048、电子木鱼三款外屏小游戏，好玩易上手，益智又轻松。三款通话趣显动效则能表达用户不同的心情和个人爱好。好玩之外华为nova Flip还有实用便捷的消息管理，如外屏实况窗让外卖、打车、航班等变得更加方便快捷，扫一眼便能实时获取信息内容。

另外，华为nova Flip还实现了多角度自由拍、间隔定时拍、延时摄影等一系列创意拍摄玩法，加之1:1方形构图，无需裁剪就即可完美适配分享至社交平台。还有其内置的全新HarmonyOS 4.2再度优化了使用体验，不仅能够更好地适配折叠生态，流畅度和安全性也进一步提升。

总体而言，华为nova Flip更好地满足了年轻人的用机需求，充分体现了华为对于年轻消费群体的深刻理解，也因此成为很多人眼中“外观好看、折叠好用”的潮流小折叠手机。

目前正值华为先锋感恩回馈季活动，购买华为nova Flip可获赠一年期HUAWEI Care+，在线上销售渠道或线下部分城市指定门店购机，至高可享6期分期免息，线上官方渠道购机还可参与以旧换新补贴活动，可谓正是入手好时机。