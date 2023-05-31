618购机首选，OPPO Reno10 Pro+全网持续热售

【天极网手机频道】一年一度的“618购物节”即将到来，各种促销活动不断涌现，手机市场也同样火热，新品手机层出不穷。作为近期发布的OPPO Reno10系列也是备受消费者的关注，OPPO Reno10 Pro+更是在全网持续热搜，堪称“618购机首选”。今天，我们就来简单回顾一下这款新品。

核心配置上，OPPO Reno10 Pro+主要搭载“第一代骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1”性能三件套，配合16GB超大内存与ColorOS超算平台，性能稳定，系统流畅。同时，它还搭载一块与Find X6系列同款的6.7 英寸动态光影屏，具备2772 x 1240分辨率、1400nit峰值亮度、450 PPI像素密度、10.7亿色彩显示、光子矩阵显示等多项先进技术，显示效果同样不可小觑。

影像方面，OPPO Reno10 Pro+主打光影人像拍摄，除了5000万像素索尼旗舰大底主摄与800万像素的超广角镜头外，还拥有一颗6400万像素的超光影潜望长焦镜头，主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，旨在帮用户实现构图自由。更为重要的是，OPPO Reno10 Pro+完整继承了Find系列的超光影图像引擎，能够通过计算光影，还原出光线赋予人像的自然美感。

至于外观设计，OPPO Reno10 Pro+融入了轻薄、时尚等元素，推出了「灿烂金」、「暮光紫」、「月海黑」三款潮流配色。其中，「暮光紫」以淡紫色为主色调，在光面玻璃的映衬下，呈现出神秘而克制的光泽，触感丝滑又细腻，配合外圆内方的“视界之窗“设计，颇具极简几何设计的艺术韵味。

此外，OPPO Reno10 Pro+在8.28mm厚度与194g重量的轻薄机身下，还内置了一块等效4700mAh的长寿大电池，配合长寿版 100W 超级闪充，28分钟左右即可充满电，充电与续航能力依旧出色，足以满足用户日常续航需求。

最后，在价格上，OPPO Reno10 Pro+ 16+256GB售价3899元，16+512GB售价4299元，其性价比还是比较高的。值此618之际，如果有需要更换新机的用户，完全可以考虑一下这款双芯人像旗舰，相信它不会让你失望的。