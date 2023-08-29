安卓全智能旗舰手表新标杆，OPPO Watch 4 Pro延续系列领先优势

【天极网手机频道】过去的几年里，OPPO Watch系列推出了一系列领先行业、解决行业痛点的产品。OPPO Watch ECG版成为国内首款获得医疗器械注册证的智能手表，为用户提供了更全面的心电图监测功能。而OPPO Watch2系列则首次采用了UDDE双擎混动技术;OPPO Watch 3系列在前代的基础上推出了独家自研的UDDE双擎混动2.0技术，该技术搭载了两颗旗舰芯片，其中大核芯片为全球首发的骁龙W5芯片，也是首款4nm制程的穿戴芯片，并引入了LTPO常亮屏幕和专业网球运动模式，屡次带来突破性创新。

8月29日，OPPO带来全智能手表旗舰OPPO Watch 4 Pro，新品延续独特的微弧LTPO常亮屏，升级精钢表壳和陶瓷底盖，整体质感经典大气;内置行业顶级穿戴芯片和运行内存，配合健康传感器升级，再次刷新智能手表上限;功能体验上也有新突破，首发专业羽毛球模式与跑姿分析。各方面的卓越体验，让这块表成为当之无愧的安卓智能手表新标杆。

一直以来，OPPO把智能健康视为未来，OPPO健康实验室自成立以来，围绕预防型医疗理念，联合各领域专业机构，投入了大量成本自研健康算法与传感器技术。OPPO Watch 4 Pro延续OPPO Watch系列在健康领域的领先优势，此次在原有健康监测功能及专业健康研究的基础上，新增腕温传感器，搭载8通道心率传感器、16通道血氧传感器，将目前行业顶级的健康传感器齐聚一身。

OPPO Watch 4 Pro还带来全新升级的60秒体检，可以一键评估心脏健康风险、血管弹性风险、体征温度变化、睡眠鼾症风险四大健康风险以及血管年龄、心电图、血氧、心率、腕温、睡眠、压力七大身体关键体征指标，让用户随时随地快速了解身体状况。

天极网还了解到，OPPO Watch 4 Pro还拥有独家健康智眼功能，可以监测多维身体数据，并配合交叉分析，在出现异常时给予提醒;新增血糖表盘，通过连接CGM动态血糖仪，手表上可实时在表盘上查看血糖数值，真正实现实时精准查看血糖数据变化。

作为全智能手表领域的佼佼者，全智能旗舰OPPO Watch 4 Pro这一次采用造型大气的天际寰宇设计，一体精钢表壳，支持LTPO常亮显示，并新增表盘个性化组件与第三方表盘市场，适配85+主流APP，并与理想深度合作，推出行业首家无感车钥匙功能。此外，还首创专业羽毛球模式以及业界领先的跑姿分析功能。

OPPO Watch 4 Pro延续了OPPO Watch系列软硬件配置领先、兼顾体验与续航的特有优势，搭载骁龙W5和BES 2700旗舰双芯，拥有行业顶级的2GB运行内存，配合UDDE双擎混动技术3.0，可实现全智能模式5天、轻智能模式14天的超长续航。在充电方面，VOOC闪充让手表充电10分钟即可使用一整天，告别电量焦虑。

从外观到功能，从应用生态到运动健康，OPPO Watch系列始终保持领先的地位。OPPO Watch4 Pro凭借其专注全智能手表、持续创新的理念，为用户带来了极致的智能体验。代表了安卓全智能旗舰标杆水平，也代表了OPPO对于全智能手表领域的不懈追求和不断突破的决心。目前，OPPO Watch 4 Pro已正式发布，破晓棕售价2499元，极夜黑售价2299元，首发到手价2199元起。将于9月8日10点在OPPO官方线上线下渠道同步开售，感兴趣的朋友可多关注。