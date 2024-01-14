国内厂商“摸着华为过河”，手机卫星通信技术或将大幅提速

【天极网手机频道】“十四五”规划通过审议后，国家出台了各种政策扶持相关产业。其中，卫星通信产业在工信部给出更加明确的发展建议后，在技术创新、商用落地、用户体验等方面，都迎来了快速发展。而作为全球领先的信息与通信技术厂商，华为率先扛起卫星通信领域创新的大旗，不断探索突破并应用卫星技术，成为该领域的开拓者与引领者。

具体而言，从2022年9月发布的华为Mate50系列，是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，也开启了智能手机卫星通信的新时代。再到2023年9月发布的华为Mate60系列更是带来了多个全球第一：华为Mate60 Pro是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，华为Mate60 Pro+和华为Mate60 RS 非凡大师则是全球首款支持双卫星通信的大众智能手机。

华为不断的投入和研发，让智能手机在卫星通信领域实现了重大突破，背后却是多年如一日的不断积累。以天通卫星通话为例，天通一号卫星于2016年8月成功发射，位于距离地球3万6千公里的高轨道上。从天通一号卫星成功发射，到在华为Mate60系列上落地，华为前后耗时7年。针对这项重要成果，中国电信集团卫星通信有限公司副总经理李屹寰、北京邮电大学教授吕廷杰都表示高度认可，指出其技术难度很高，华为在天线与功耗上都实现了巨大突破。

事实上，除了要攻克难度极大的技术壁垒，华为还需要不断优化用户体验。对此，华为工程师们耗时60余天，扫网测试全国100余座城市，解决1000余项技术问题，优化30余座无扫网城市的卫星信号，最终确保全网覆盖率达到100%，全面提升了入网和通话成功率。更重要的是，华为工程师们的这些优化工作，也为后续产业布局和跟进，以及推动卫星通信技术普及，打下了坚实基础。

在国家政策的扶持和华为成功案例的引领下，卫星通信也成为了各大手机厂商瞄准的高地。其中OPPO、荣耀、vivo、小米等国内其他手机厂商，就都“摸着华为过河”纷纷加入布局卫星通信。例如，近日发布的OPPO Find X7系列、荣耀Magic 6系列皆搭载了卫星通信相关功能。后续，魅族、小米等厂商也将陆续推出支持卫星通信功能的新机。由此可见，华为手机率先支持卫星通信，不仅仅是华为用户受益，而是促进了整个手机行业的不断进步。

作为卫星通信领域的开拓者与引领者，华为不止Mate系列支持卫星通信功能，，P系列、折叠屏、nova系列、华为MatePad、华为WATCH等产品陆续搭载，致力为用户打造全生态卫星通信体验。华为以大格局和前瞻思想，推动技术的普及和创新，让更多人享受到科技发展的红利。

就在近日，华为更是传出了好消息。经国家无线电监测中心检测中心检测，华为Mate60 RS 非凡大师及华为Mate60 Pro+成为行业首个获得天通和北斗卫星通信性能双五星等级认证的大众智能手机，成为行业首个综合评价等级五星级的产品。测试内容涵盖OTA、卫星语音通话质量、时延测试、业务成功率、用户体验增强等五大维度。结果显示，在业务成功率、用户体验增强上均取得满分，更是以实力向我们证明了华为的累累硕果。在其他厂商还在“摸着华为过河”的时候，华为已经用双卫星系统，为全体用户在应急卫星通信场景中提供更多一层保障。

值得一提的是，卫星通信远不止于卫星消息与卫星通话，在2023年11月ACP2023大会上，华为还提出了一个更宏伟的目标――“太空宽带计划”。在这套计划中，2030年卫星或将成为智能手机通信的新“底座”，成为更安全、更效率的手机通讯方案。可以说，从手机通话到卫星通信，再到太空宽带，华为始终走在时代的前沿。