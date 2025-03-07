华为nova 13系列与nova Flip多重优惠叠加，大学生开学焕新优选机型

【天极网手机频道】眼下，开学如期而至，大学生们已经返回校园，开启了新的学期。新学期当然少不了新装备，就如手机这个随身必备单品，既是日常穿搭里的点缀，也是生活、学习、社交、休闲娱乐不可或缺的好帮手。华为nova 13系列与华为nova Flip小折叠，这两款手机均凭借着时尚美学设计、出众影像表现、超强鸿蒙AI趣玩，以及全面升维的综合体验等，收获了众多年轻人的青睐。

(图源：林游锐)

具体来看，作为定位年轻、时尚、带感的多焦段人像AI手机，华为nova 13系列以格纹变奏设计打破千篇一律的外观设计，通过横竖条纹与底纹相互叠加，营造出充满韵律与节奏感的格纹图案，满满都是青春活力范儿。搭配低饱和度的洛登绿配色，灵动之中彰显松弛惬意感，融入穿搭，在春日校园里自成焦点。

(图源：允大栗)

对于现在的大学生而言，无论是社团活动，还是周末出游，都少不了拍照记录。华为nova 13系列前置6000万人像追焦双摄，支持0.7倍至5倍的全焦段变焦，细腻的表情特写、精致的妆容细节等，都能轻松驾驭，随手一拍便是氛围感满满的人像美照。还有全新华为达芬奇人像引擎的加持，从“形、质、光、色、画”这五大维度进行深度优化，让人像效果更加自然动人，再结合“原生、质感、妆感”三种人像美颜主题，让用户能够轻松尝试不同风格的自拍，随时随地展现个性风采。

(图源：林游锐)

而华为nova 13系列后置的5000万多焦段人像三摄，支持0.6倍至5倍的变焦拍摄，并加入双OIS防抖，无论是用广角镜头捕捉春日校园风景，还是用长焦镜头细致入微地刻画人物肖像，都游刃有余，轻松拍出专业摄影师级别的大片效果，定格更多学生时代的美好瞬间。

(图源：林游锐)

不仅如此，基于全新升级的鸿蒙AI趣玩，华为nova 13系列还支持AI最佳表情，并加入了AI消除、AI扩图、AI抠图等一系列实用功能，极大地简化了拍照与修图的流程，日常使用更加便捷流畅。例如学生生涯期间，每个人都少不了和同学、室友的各种合照，但一张和谐的合照，需要每个人的配合度极高，否则会经历无数次重拍。为此，AI最佳表情则能够从连拍的多张照片中智能识别筛选出最佳表情，并利用AI智能技术进行修补，确保画面自然和谐，最终生成一张完美合影，让每一张照片都能成为日后珍贵的记忆。

(图源：林游锐)

而对于追求先锋态度的潮玩青年来说，华为nova Flip小折叠也是一个不错的选择。其不仅传承了nova家族的经典美学理念，更勇于突破创新，采用了独特的悬浮式设计，并开创性地打造了业界首个1:1方形外屏，独具一格的辨识度与高级感跃然眼前。圆形镜头与方形智慧外屏轴线对称，相得益彰，将平衡与秩序的美学理念演绎得淋漓尽致。而全新的向新绿配色，更是打破了传统的审美框架，以“破格向新”为寓意，彰显出先锋个性的同时，也寄托了对新生活的美好期许。

值得一提的是，这款小折叠手机也带来了诸多基于鸿蒙AI趣玩的功能，如通话趣显Call-emoji、效率桌面、AOD妙趣台显以及多款外屏小游戏等，为交互体验添了无限趣味。就拿通话趣显Call-emoji来说，拨打和接听电话时，外屏能够显示软萌可爱或酷炫灵动的趣味动画，不仅能够让每一次通话都充满惊喜，还能成为你的社交新名片，让你在校园轻松够显眼。

在影像表现上，华为nova Flip同样非常讨喜。其前置3200万高清人像镜头，后置5000万超感知大底主摄，配备F1.9超大光圈和1/1.56英寸的超大尺寸传感器，加之112°超广角微距镜头，无论是自拍还是他拍，无论是捕捉人像还是记录风景，都能轻松呈现出清晰细腻、有质感的好照片。而且华为nova Flip还支持悬停多角度自由拍、悬停间隔定时拍，以及延时摄影等多种创意拍摄玩法，让你轻松解锁更多拍照、社交新体验。

总而言之，无论你是追求时尚潮流的高颜值外观，还是更注重卓越的影像体验，亦或者追求属于年轻人的个性趣味玩法，华为nova 13系列和华为nova Flip小折叠无疑都能更好地满足这些需求，完全可以算得上是大学生的优选手机，打算换新机的小伙伴不妨可以考虑一下。在华为开学焕新季期间(2月12日-3月16日)，购买nova 13系列限时优惠叠加国家补贴15%，nova 13 Pro至高优惠600元，教育认证额外减50元;nova Flip限时优惠叠加国家补贴至高优惠1000元，教育认证额外减50元，还有机会叠加以旧换新。并且在3月18日华为商城周年庆，购nova 13系列还能享更多优惠，具体活动信息请详询购买平台或当地门店。