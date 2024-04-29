iQOO Z9系列登场：1149元起售，树立新一代中端旗舰标杆

【天极网手机频道】作为iQOO手机最新力作，iQOO Z9系列在续航、性能等方面表现出色，在同级别产品中具有相当不错的竞争力。4月29日，该系列中的iQOO Z9与iQOO Z9x迎来了正式开售，起售价仅为1149元。同时，备受瞩目的iQOO Z9 Turbo，作为参与“先享计划”的Z系列旗舰，起售价1999元，也于今日开始发货。

天极网了解到，此次iQOO Z9系列全系均搭载了拥有出众续航能力的6000mAh轻薄大电池，并配备了同档至强的骁龙芯片，无论是续航还是性能都表现出色。特别值得一提的是，iQOO Z9 Turbo凭借其全面旗舰级的体验，吸引了大量用户的关注，并在首销中创下了“单品首销1分钟打破Z系列首销全天销量”的佳绩!而iQOO Z9与iQOO Z9x在其它配置和体验上同样诚意满满，三款手机共同铸就了此次的“iQOO 最强Z系列”。

iQOO Z9 Turbo作为Z系列的“Turbo”机型，搭载了骁龙8s Gen3处理器，并首次配备独显芯片Turbo，使其在游戏性能上远超同级别产品。其6043mm2的VC均热板面积确保了手机在高负荷运行时也能保持低温运行。此外，其还搭载了至强的6000mAh超薄蓝海电池，实现了超长的续航能力。蓝海电池技术的创新性升级使得电池更薄、更轻，搭配全新核舟架构，使得iQOO Z9 Turbo整机厚度仅为7.98mm，重量为194.9g，手感轻盈。

iQOO Z9 Turbo还配备了144Hz超高刷新率的华星C8旗舰屏，为用户带来极致的影音与游戏体验。其三种调光模式能有效降低频闪，全程护眼。同时，全新索尼光喻LYT-600主摄配合OIS光学防抖技术，让精彩瞬间告别手抖和糊片。蓝厂影像实力的加持使得iQOO Z9 Turbo能适配多款旗舰影像算法，捕捉世界质感色彩，更有酷玩趣味鱼眼相机，让用户在拍摄中体验更多乐趣。

iQOO Z9除了搭载骁龙7 Gen3处理器外，还拥有与iQOO Z9 Turbo同款的设计、屏幕、电池、散热、传感器等配置，并且功耗更低，续航时间更长。而iQOO Z9x则是Z9系列中唯一采用LCD屏幕的产品，120Hz的七挡变速高刷，全屏最高亮度可达1000nit，强光下高清显示匹敌旗舰OLED，为用户带来出色的视觉体验。此外，iQOO Z9全系还搭载了OriginOS 4.0操作系统，以及IP64防尘防水、湿手触控等功能，48个月抗老化，让手机久用如新，综合素质全面出众。

现在，iQOO Z9系列和首款iQOO磁吸散热背夹已全渠道火热开售。iQOO Z9 Turbo先享计划火热进行中，起售价1999元;iQOO Z9 1499元起;iQOO Z9x首销优惠价立减至1149元起。同时，iQOO磁吸散热背夹冰晶白首销优惠价179元，搭配手机组合购优惠40元。全新iQOO WATCH林踪绿表带也同步开售，首销优惠价99元，感兴趣的朋友不妨多多关注。