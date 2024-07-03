“最香8Gen3旗舰”官宣，iQOO Neo9S Pro+定档7月11日

【天极网手机频道】随着夏日热浪的袭来，iQOO 于7月3日正式宣布其Neo系列最新力作――iQOO Neo9S Pro+，该机被誉为“最香8Gen3旗舰”，以五大“+满”升级震撼登场，定于7月11日19:00在北京环球度假区举办新品发布会，携手iQOO WATCH GT智能手表、1TB版iQOO Pad2 Pro平板电脑及iQOO TWS 1i真无线耳机，共同打造iQOO“全家桶”，为年轻用户带来极致的科技体验。

天极网了解到，iQOO Neo9S Pro+将由高通第三代骁龙8与自研电竞芯片 Q1领衔，结合超声波3D指纹、vivo最强续航组合、全新“Buff蓝”配色以及备受好评的OriginOS 4组成的五大“+满”，将助力iQOO Neo9S Pro+成为当下“最香骁龙8Gen3旗舰新机”，全面普及高端旗舰特性。

与此同时，双芯战神最佳拍档―“iQOO首款AI智能方表”iQOO WATCH GT同时亮相，或将是千元内唯一支持独立导航的AI智能表，助力用户畅享轻松智能出行。

强悍“全家桶”另外2位成员――搭载天玑9300+的iQOO Pad2 Pro存储大升级，成为“iQOO首款1TB版大存储平板”，“iQOO首款百元内KPL推荐耳机”iQOO TWS 1i则将带来超值畅听体验。真香iQOO“全家桶”将于7月11日19:00点在北京环球度假区正式亮相，想拥有一整套强悍性能新品的朋友，可多关注。