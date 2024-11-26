人像摄影新宠，OPPO Reno13推荐

【天极网手机频道】OPPO正式发布Reno13系列，凭借其在人像摄影方面的卓越表现，迅速成为了市场以及广大消费者关注的焦点。

Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。而超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

这一次Reno13同样支持实况照片功能，Reno13 系列实况照片功视频长度延长至 3s，还支持全焦段实况照片拍摄以及EIS 防抖，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片，不满意实况封面帧的话可以自己重新选择，选择后封面帧都会进行画质增强，已显示更清晰的显示效果;如果想要分享给好友，还支持GIF导出或是视频导出，甚至可以批量转成视频格式，让分享更加快速便捷。

Reno13 系列实况照片以及人像模式均支持不同风格和强度的柔光模式搭配使用，柔光滤镜包括了朦胧、柔美和梦幻三种，可以将画面中的高光部分进行柔化，让人物面部轮廓更加立体，肤色更加自然，同时保留皮肤的细腻质感，人像还会呈现出发光的效果。



朦胧柔光滤镜



柔美柔光滤镜



梦幻柔光滤镜

除了支持柔光模式下的三种滤镜，还支持CC 胶片模拟、NC 胶片模拟、Pro Neg.Hi 胶片的风格滤镜。胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。使用胶片风格拍摄人像时Reno13 系列会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，呈现出来的效果都像是冲洗出来的胶片作品，而且这种风格尤其适合拍摄情绪人像或街头人像，特别有氛围感和有故事感。



人像清新CC 胶片



人像复古NC胶片



人像通透NH胶片



叠加人像清新CC胶片风格实况照片

拍照肯定少不了有很多“废片”，Reno13 系列的实况照片支持 AI 影像算法，基于 OPPO AI，可以为实况照片去糊、去拖影、去反光，还原照片真实的细节、色彩和光影效果。



去反光



消除路人

更重要的是，Reno13 全系支持与iPhone进行一碰分享，打破生态壁垒进行图片、视频、文档快速分享，想要在实况照片中处理人像也非常简单，直接在编辑中找到“美颜”功能，想一键美颜，或者是自己动手修细节都可以，修完之后不仅可以实现安卓互传，同时支持iPhone灵动岛实时显示传输进度，实现修图传图一步到位，同样，iPhone用户也可以分享文件照片等内容给安卓用户。

OPPO终于打破苹果用户与安卓用户无法互通互传的痛点问题，一键即可互传，而且还能直接在相册中进行后期处理，方便又快捷。OPPO Reno13 系列提供多种配色方案，其中 Reno13 Pro 提供蝶蝶紫、星光粉、午夜黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3399 元，12GB+512GB版本售价 3699 元， 16GB+512GB 版本售价 3999 元，16GB+1TB版本售价4499元;Reno13 提供蝶蝶紫、星河蓝、午夜黑三款颜色，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB 版本售价 2999 元，16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3299 元，16GB+1TB版本售价 3799元。Reno13 系列现在开启线上线下全面预订，将于 11 月 29 日全渠道开售。感兴趣的用户千万别错过了。