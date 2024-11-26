OPPO AI能力大赏：OPPO Reno13系列新功能详解

【天极网手机频道】备受期待的OPPO Reno13系列正式发布，除了人像以及实况功能将影像氛围拉满之外，OPPO AI同样也非常有看点。

影像上，OPPO Reno13系列全新一代 AI 高清实况照片新增 EIS 防抖支持，优化流畅性的同时减少画面掉帧，基于此，Reno13 系列还支持 OPPO AI 影像算法，支持 AI 超清像素、AI 去拖影、AI 去反光功能，手机再也不存在“废片”;AI高清实况照片还带来个性、趣味化的自定义编辑选项，新增 20 款水印样式。同时，Reno13 系列打破了设备间的生态壁垒，行业首批支持与 iOS 设备的一碰传，只需轻轻一碰即可实现与 iPhone 等 iOS 设备的快速互传，无论是照片、视频还是文件，都能在两个不同操作系统的设备间自由传送。



AI超清像素



iOS设备一碰传

AI 功能赋能下，Reno13 系列重构了用户体验。「智慧文档」和「智慧便签」可帮助用户高效处理文件、编辑文档和提升生产力，让办公更高效，更便捷。「AI 识图帮写」功能可以根据图片及页面信息自动生成文案，支持多达 10+ 社交和电商平台以及 5 种文案风格。超级小布助手的加入更是让 Reno13 系列的智能交互体验得到了全面提升，「一键问屏」长按电源键即可对当前屏幕进行问答，满足各种场景下的识文、识物需求。



一键问屏

搭载全新的 ColorOS 15，Reno13 系列支持全面革新的个性化锁屏以及一镜到底桌面动画，用户可根据自己的个性对手机进行专属装饰，表达独一无二的生命力。

总的来说，超流畅、超智慧、超好用的ColorOS 15 带来超百项体验升级，用户通通可在 Reno13 上轻松体验。感兴趣的用户不妨持续关注OPPO官方网站，目前新机已开通预售通道，售价2699元起。