今年首季中国安卓高端市场逆势增长 Find X6 Pro全平台同比增长129%

【天极网手机频道】根据最新数据显示，Sandalwood中国电商市场全平台监测数据报告2023年第一季度安卓手机4000+价位段销量同比增长22%。得益于创新形态折叠屏Find N2系列与年度影像旗舰Find X6 Pro的持续热销，2023年第一季度OPPO在6000-8000元超高端线上市场实现销量增速最高，达到62%，同比增长133%，市场份额环比增长3%，进一步增加了OPPO在超高端线上市场的竞争力。

此外，数据显示OPPO(含一加品牌)线上销量上升明显，同比增长49%。截至4月7日，OPPO Find X6 Pro 与上一代产品同期相比，销量同比增长129%。

OPPO Find X6 系列首次定义了超光影三主摄，凭借出色的产品力和影像体验，突破手机多摄区分主次的传统，推动移动影像从多摄时代进入多主摄时代。全系的广角、长焦、超广角三颗摄像头均采用行业领先的大底传感器技术与领先行业的光学设计，第一次让每一颗摄像头都拥有旗舰级的光线捕捉性能。正是如此强大的影像体验，使得Find X6 系列一经上市便获得市场广泛认可及好评。自发售以来，Find X6 Pro在京东平台好评率高达 98%。

基于OPPO领先行业的影像算法和影像审美，OPPO Find X6系列实现了影像的飞跃式进步，首次实现了全主摄、暗光长焦以及计算光影，开启了移动影像的新时代，这也意味着OPPO将真正改变用户的拍照习惯，实现人人创作自由。