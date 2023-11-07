引领全大核性能时代 联发科天玑9300旗舰芯体验解析

【天极网手机频道】11月6日，联发科带来了全新一代的旗舰芯片―天玑9300，“全大核”架构无疑受到了不少人的关注，当然还有它们在端侧AIGC上的创新以及游戏、影像等方面的升级。今天我就结合发布会的信息以及实测数据，为大家解析下这款旗舰芯片。

全大核CPU架构 性能更强功耗更低

全新的天玑9300在“堆料”这块可以说非常猛，它基于台积电第三代4nm工艺打造，不同于此前的超大核+大核+小核的架构，这次天玑9300采用了非常有开创性的“全大核”CPU架构，包含4个Cortex X4超大核，最高频率可以达到3.25GHz，以及4个频率可达2.0GHz的Cortex-A720 大核，并且支持更快的LPDDR5T 9600Mbps内存。

更强的核心性能可以提升多任务处理能力和多应用并行的使用体验，可以轻松应对重载应用的双开，并且还能够兼顾更好的续航。这时不少人可能就要问了，都是大核心，性能提升是肯定的，但功耗如何做到更低呢？一方面是全新的Cortex X4超大核和Cortex-A720 大核在本身能效上的升级，另一方面则是联发科的CPU核心全面使用了乱序执行。

传统的CPU执行指令的顺序执行是按照程序的顺序依次执行，但在执行过程中，由于指令之间存在依赖关系，有些指令需要等待前面的指令执行完毕才能执行，这样就会浪费CPU的时间。而乱序执行则在执行命令时，不按照程序的顺序依次执行，而是根据指令之间的依赖关系，选择可以立即执行的指令先执行，将需要等待的指令放到后面执行，这样可以充分利用CPU的资源，提升应用的执行效率。因此大核心虽然能耗高一些，但执行效率更高，完成得快，休息时间更多，所以在实际执行任务时花费的功耗比传统小核还能更低，从而兼顾性能和能效。

对比前代旗舰芯片，在相同的功耗下，天玑9300有着15%的性能提升，而在相同性能下，其功耗能够降低33%。日常的实际使用场景中，短视频功耗节省11%，日常浏览节省10%，WiFi热点更是达到了30%的功耗降低。

除了“全大核”设计的CPU，GPU这块同样是堆料很猛，采用了ARM最新的Immortalis-G720，拥有12个图形计算核心。根据官方给出的数据，相比上一代，其GPU峰值性能提升达到了46%，相同性能的话，功耗则能够减少40%。

还搭载了第二代硬件光线追踪引擎，可以支持60FPS高流畅度的光追，并带来游戏主机级的全局光照特效，进一步提升游戏画质。值得一提的是，除了提供光追硬件支持外，联发科也在积极地拓展生态，目前已经有50+游戏加入追光计划，覆盖了Unity/Unreal/Messiah三大游戏引擎，未来大家会体验到越来越多支持光追的游戏。

那么说了这么多，实际的性能到底有多少提升呢？我在现场使用天玑9300的工程样机进行了一些测试，测试机型配备了LPDDR5T 9600Mbps内存，大家可以先感受下。

先来看CPU性能，Geekbench 6的单核跑分为2213，多核达到了7617，非常的顶，从多核成绩看，天玑9300现在应该是多核性能第一的存在。

对比天玑9200+(某量产机型)，单核领先约4%，多核领先则达到了34%，可以看到全大核架构带来的性能大幅提升。

GPU测试这边的四个项目都跑出了非常惊人的成绩，在GFX 1080P曼哈顿离屏项目中取得了495FPS，1080P曼哈顿3.1离屏项目为345FPS，1440P Aztec Ruins Vulkan项目为99FPS，1440P Aztec Ruins OpenGL项目为94FPS，均为业内的第一水准。

这里同样和前代进行了下对比，各个项目基本都领先超过了50%，这个提升可以说非常的顶了。

光线追踪这块，在BaseMark In-Vitro测试中取得了4698分的成绩，对比天玑9200+提升约35%。

最后来看看安兔兔综合跑分，总分达到了215W+，应该是目前最高的成绩了。

从跑分的成绩来看，天玑9300理论性能确实是有着非常不错的提升，那么在实际的使用中如何？能效表现如何？现场我测试了目前市面上负载非常高的两款游戏《原神》和《崩坏：星穹铁道》，供大家先参考下。

我们先来看老朋友《原神》，非常高画质，开启60帧，测试从奥摩斯港跑图到恒那兰那，中间进行一定的战斗，30分钟平均帧率为59.7，而平均功耗仅为4.6W。而我们此前测试的一款天玑9200+量产机型在基本一致的测试环境下，30分钟跑图的平均帧率约为59FPS，而功耗则达到了5.6W，这么一对比的话，可以看出天玑9300不仅提供了更好的性能和帧率，而且还更省电了。

另外一款游戏《崩坏：星穹铁道》也差不多，同样是非常高画质和开启60帧，从星槎海中枢到长乐天再到太卜司，差不多有20分钟在太卜司，主要是跑图不打怪，平均帧率为58.8，波动并不大，而平均功耗则约为5.3W。之前的一款天玑9200+量产机，平均帧率约为45，平均功耗为6.1W，当然也有调教更激进一些的机型，平均帧率能在50+，但功耗也是达到了约6.7W。但不管怎么说，天玑9300在性能和能效上同样实现全面领先。

上面还提到了“全大核”架构有效提升了多任务处理能力和多应用并行的使用体验，实现重载应用的双开，现场也展示了在《原神》和微信视频通话同时进行的场景，两者都有着较高的负载，天玑9300在保障游戏基本满帧的同时，视频通话也非常流畅。

结合实测的表现可以看出，这次发哥的猛堆料确实带来了非常可观的效果，全大核CPU架构和全新的旗舰GPU带来了更强的理论性能，同时在高负载的游戏中，不仅有着更好的帧率，还有着更低的功耗，在能效上有着出色的表现。

APU 790为生成式AI而生 影像通信也更进一步

除了CPU和GPU的升级外，天玑9300在其它方面也有着很多亮点，这里就要先提一提AI了。AI技术在手机中的应用已经有着很长时间了，AI语音助手、AI影像、AI音视频降噪等等，而来到2023年，最火的AIGC将在手机端落地。天玑9300搭载了第七代AI处理器APU 790，用发哥的话说就是，它是为生成式AI而生的，整数运算和浮点运算的性能是前一代的2倍，功耗低了45%，并且是业界首款内置了硬件级生成式AI引擎的芯片，可实现更加高速且安全的边缘AI计算。

终端侧生成式AI可以做的东西其实是非常多的，文词创作、文字生图、专属表情包制作、语音助手等等，应用场景和前景都非常广阔。但同时，它的落地同样面临着很多痛点，比如终端内存限制、端侧生成速率以及大模型数量受限等。为此发哥通过多项技术上的突破，成功解决了这些痛点。

首先是大模型对于手机内存占用的问题，以130亿参数大模型为例，正常情况下它所需的内存为13GB，而即便是16GB内存的手机，其系统就需要占据约4GB，即便不开启其他APP，也是无法运行的，所以它们带来了内存硬件压缩技术，可大幅降低大模型所占据的内存，达到5GB，让手机端侧可以运行参数更大的模型。目前支持了终端运行 10 亿、70 亿、130 亿，并支持在移动芯片上运行行业最高的330亿参数的AI大语言模型，其中运行70亿大模型的旗舰手机将会在近期正式登场，大家可以期待下。

第二个就是生成速度，它们深度适配了Transformer模型，优化了softmax+LayerNorm算子，处理速度达到了前代天玑9200的8倍，带来了更快的生成速率。第三则是端侧无法装下太多的参数模型，所以发哥带来了LoRA 融合(Low-Rank Adaptation)的端侧技能扩充技术NeuroPilot Fusion，可以在基础大模型的基础上添加各种新技能，通过1+N的模式扩充更丰富的功能。

发哥的AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态，除了提供APU 790强大的硬件外，还有着支持Meta LIama 2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流 AI 大模型，提供完整的工具链助力开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式AI应用，为用户提供文字、图像、音乐等终端侧生成式AI创新体验。

我在现场也简单体验了下生成式AI的DEMO应用，不管是文生文还是文生图，都有着很快的速率，一张图片的生成大概在1S左右，我非常期待在未来的量产产品上，端侧AIGC为我们带来怎样丰富的体验和玩法。

在目前大家都非常关注的影像上，天玑9300拥有旗舰级ISP影像处理器 Imagiq 990，支持 AI 语义分割视频引擎，能够实现16层的图像语义分割，对捕捉到的画面色彩、纹理、噪点以及亮度进行实时逐帧优化，让拍摄的视频在色彩、亮度以及细节方面有着更好的表现。同时借助景深和光斑双引擎的升级，天玑9300在4K视频录制时能呈现出电影级的光影效果，带来更好的景深效果。针对防抖，芯片集成了OIS光学防抖专核，能够显著提升防抖运算速度和成片率，提升在运动场景和暗光场景的出片率。它还支持全像素对焦叠加2倍无损变焦功能，提供更好的变焦拍摄体验。

其余的像多媒体方面，集成了MediaTek MiraVision 990移动显示处理器，能够支持 180Hz WQHD和120Hz 4K显示;支持3个麦克风高动态录音降噪，提供更加纯净的HDR立体声录音体验。通信这块则支持了Wi-Fi 7，最高理论峰值速率可达6.5Gbps，并且有MediaTek Xtra Range 2.0技术，使Wi-Fi 7 的室内覆盖可增加4.5米;最高可支持3个蓝牙天线，特有双路蓝牙闪连技术，带来更低的传输延迟。安全方面，则集成了双安全芯片，让个人数据的加密和解密操作更加安全等。

猛堆料为更好体验 引领“全大核”时代

总体来看，天玑9300绝对是一款在方方面面都堆料十足的旗舰手机芯片。“全大核”架构CPU+全新旗舰GPU，不仅有着非常大的理论性能提升，依靠着强大的性能和乱序执行，有效的提升了应用执行效率，用大核高效带来了更低的功耗，兼顾性能和续航。在高负载的游戏中，不仅帧率更高更稳，而且功耗更低，不仅玩的爽，而且玩的久。

针对当下最火的生成式AI，带来了内置硬件生成式AI引擎的APU 790，并通过技术创新解决了端侧AIGC占用内存高、生成速度慢、无法容纳太多模型等痛点，加上AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态，积极地促成各种相关应用的落地，让手机端侧的AIGC可以真正地被普通消费者所用。当然，还有更出色的影像拍摄、更沉浸的显示效果、更高速网络传输、更安全的隐私...一切的猛堆料都是为了给消费者带来更好的体验。

而对于芯片和手机行业来说，天玑9300打破常规的“全大核”设计同样有着非常重要的意义。如今，手机上的APP在经过多年的迭代后，设计愈加复杂，功能上持续做加法，负载持续增高，对于处理器性能和能效的需求愈加增高。联发科很敏锐的洞察到了这一趋势，所以使用了同功耗下能力更强的大核心去替代之前小核心，这不仅仅是理论性能上的提升，算力更强的大核心可以够应对更高的负载，满足资源拥挤时的计算需求，并且依靠更高的执行效率获得了更低功耗，兼具高性能和高能效。同时这也将引导应用开发者积极地调用芯片中的超大核和大核，在游戏等高负载应用中从架构层面获得性能、能效的优势，软硬件相结合，获得更好的收益。

从天玑9000的全局能效优化，到天玑9200的硬件级光线追踪，联发科一直都是以技术创新和用户体验为核心不断前进的，“全大核”CPU架构是联发科一次非常大胆尝试，更是一次符合未来趋势的创新探索，这种兼具高性能和高能效的架构设计能更好的满足消费者对于手机性能和续航的双重需求，势必会成为未来处理器的一个新的发展方向，给整个行业都带来非常有意义的改变，无论是手机厂商还是普通消费者都能从中受益。而天玑9300将成为“全大核”时代的引领者，用创新引领行业，用实力征服用户，帮助联发科进一步站稳旗舰手机芯片市场。