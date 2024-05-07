　　真我GT Neo6发布会定档5月9日：将掀起更强更快的性能飓风

【天极网手机频道】5月7日，@真我realme官宣机圈首场AI数字人发布会――真我GT Neo6将于5月9日正式发布，掀起一场更强更快的性能飓风。

作为真我旗下王牌爆款，真我GT Neo系列持续为用户带来行业标杆级的性能配置和电竞体验。即将发布的真我GT Neo6将搭载高通最新旗舰处理器第三代骁龙8s，其继承第三代骁龙8旗舰同款芯片架构，最高主频至高可达3.0GHz，支持在端侧运行多模态生成式AI模型，为用户提供旗舰级的电竞性能。同时在游戏、闪充、体验等多项核心配置向高端旗舰看齐，挑战最强第三代骁龙8s旗舰。

此外，继去年真我GT Neo5系列在业内掀起“1TB普及风暴”后，万众期待的1TB大内存也将回归。真我GT Neo6还支持同档罕见的120W光速秒充，也是当前唯一拥有超百瓦闪充的第三代骁龙8s手机。

在过去三年的时间里，真我GT Neo系列不断刷新行业纪录，每一代产品的发布都推动着整个行业向前发展。作为中端双王牌，真我GT Neo6 SE凭借第三代骁龙7+、8T LTPO旗舰屏、5500mAh+100W续航组合，赢得了好口碑，成为2K档质价比之王;即将发布的真我GT Neo6也继承GT系列的强悍性能基因，为用户带来更极致的性能和旗舰体验。

目前，真我GT Neo6已在全平台上线，快人一步抢先预约。真我GT Neo6的“性能飓风”还将为我们带来哪些惊喜？ 5月9日一起等风来!