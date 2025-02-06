同比增长9.2%！全球平板电脑去年出货量达1.476亿台

【天极网手机频道】 Canalys最近公布全球平板电脑市场出货数据，2024 年第四季度呈现出积极的发展态势，出货量同比增长 5.6%，达到 3990 万台。这一增长势头使得 2024 年全年总出货量达到 1.476 亿台，同比增长 9.2%，相较于 2023 年，市场实现了稳健复苏。值得注意的是，除北美地区外，其他所有地区的平板电脑出货量均实现了不同程度的增长。

随着 PC 市场逐渐转向商用市场换机周期，平板电脑的市场需求也在逐步回暖。Canalys 近期对渠道合作伙伴的调查数据显示，52% 的商用平板电脑渠道商预计，2025 年平板电脑出货量将呈现增加趋势，32% 预计出货量持平，仅有 16% 认为出货量会下降。随着长期预算限制后的 IT 投资有望加强，各行业和垂直领域对平板电脑的换新需求将持续保持旺盛。

消费类平板电脑市场在今年的表现可能会受到更多限制，但厂商仍有机会抓住局部市场的机遇。以中国市场为例，尽管国补大幅提振了电子产品销售，但在 2024 年第四季度，平板电脑出货量仅实现了个位数增长。不过，该补贴计划将延续至 2025 年，这为厂商进一步激发消费者兴趣提供了契机。

中国品牌在国内外市场的影响力正不断扩大。荣耀在印度尼西亚市场努力巩固其地位，给该地区的传统品牌带来了挑战。在上季度推出 HONOR Magic7 Pro 后，荣耀已在英国推出捆绑促销的优惠政策。同时，小米在 2024 年第四季度发布了 Pad 7 Pro，借助其在国内市场日益增长的人气，并计划在 2025 年在中国开设 2 万家零售店，作为其激进扩张战略的一部分。

此外，苹果近期重申了其对印度市场的承诺，印度作为全球最大的智能手机和 PC 市场之一，苹果正在扩大在当地的业务，并开设新店，以巩固其在该地区的地位。虽然 2025 年平板市场有望保持健康增长，但仍存在部分潜在风险，可能会对需求，尤其是高端设备的需求产生影响。

在 2024 年的平板市场中，中国厂商表现尤为强劲。小米的增长势头格外亮眼，年增长率高达 73%，超越亚马逊，跃居全球第五。华为同样实现了 29% 的增长，攀升至全球第三。联想位列第四，出货量达 1000 万台，同比增长 12%。苹果在 2024 年第四季度实现了 14% 的增长，全年增长率为 5.3%，单季度 iPad 出货量达到 1690 万台，这一增长主要得益于新款 iPad Mini 和 iPad Air 的推出。三星则位居全球第二，出货量为 710 万台，年增长率为 3.9%。展望未来，全球平板电脑市场在 2025 年有望继续保持增长态势，但也需密切关注潜在风险，各厂商将在机遇与挑战并存的市场环境中展开激烈竞争。