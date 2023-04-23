vivo Y78+上手简评：有颜有实力更有好体验

【天极网手机频道】随着近几年国产手机厂商的不断“内卷”，智能手机也从入门到旗舰级别全覆盖。不过碍于多种因素的影响，消费者的对手机换购的需求大大减少，即便是有，也从昂贵的旗舰级别机型逐渐转向主打性价比的机型。放在前几年大家可以会对这种标着“性价比”、“千元机”感到不屑，但就像开头所说，厂商在经过了这几年的互相battle之后，越来越多的千元机成为了性价比的“神机”。近日vivo推出Y系列家族新成员vivo Y78+，不仅有颜有实力，更重要的是作为一款千元价位的机型还能带来不错的用机体验。



vivo Y78+

外观

一款手机到底好不好用取决于这款手机的第一眼印象到底好不好。就像vivo Y78+的天青色配色，那种不带一丝烟火气，骤雨初霁的天青色，通过创新的陶瓷质感镀膜实现了温润如玉的质感。当创新工艺搭配超尘脱俗的东方绝色，尽显雨过天“青”之后的盎然生机。



vivo Y78+天青色

细节之下是汝窑原有纹理的破碎感及割裂感，但是在vivo Y78+里通过纳米光刻工艺展现出了若隐若现的柳叶纹视觉光影效果，与这如烟般的朦胧天青色再现天青釉汝窑千峰碧波温润细腻的质感。



vivo Y78+天青色

vivo Y78+中框与60度极致曲率的机身屏幕结合，3D弧面的设计配合177g的重量让vivo Y78+握持感更舒适。



vivo Y78+天青色

正面是一块6.78英寸120Hz OLED曲屏，120Hz自适应变速高刷屏每秒可显示120帧画面，在显示动态内容时保持屏幕处于高刷新率，显示内容更流畅顺滑，静态内容降低刷新率更省电。同时，这块屏幕支持105% NTSC色域，100% P3色域，显示色彩更鲜艳，搭配8000000:1对比度视觉效果再提升。



vivo Y78+天青色

vivo Y78+从宋瓷中汲取灵感，以经典审美与现代设计的融合创新，通过工艺创新描绘可遇不可求的天青色，尽展温润含蓄、内敛雅致之美。

影像

vivo Y78+后置搭载了5000万OIS光学防抖镜头以及一颗200万虚化镜头。OIS光学防抖可利用镜头补偿，改善手抖拍摄造成的模糊，大幅提升弱光环境下的成片率，提升感光度;放慢快门，从而延长曝光时间，减少照片的噪点，提升夜景画面的纯净度和清晰度。vivo Y78+通过微米级的人像检测，通过对人体、背景的独立分层优化，营造出浅景深的视觉效果，这也更加贴近真实光学镜头的虚化效果。



vivo Y78+拍摄样张



vivo Y78+拍摄样张



vivo Y78+拍摄样张

vivo Y78+搭载一颗800万前置摄像头，五重超质美颜更加自然，肤质细腻，眼神有神采，效果更惊艳。



vivo Y78+拍摄样张



vivo Y78+拍摄样张

而且支持微信、钉钉、易信、 Umeet 四个应用的视频美颜，已经覆盖了大家日常用到最多的视频通话APP，这样即便在家处理临时会议也不需要特意装扮自己，开启美颜即刻有好气色。

性能配置与系统

随着手机综合能力的不断提升，消费者的要求也越来越高，不仅需要高颜值，还需要出色的性能配置。vivo Y78+搭载6nm高通骁龙695芯片，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定。在实际的游戏体验中，vivo Y35的稳定性较好，基本没有出现掉帧的情况，游戏体验稳定畅快。

大内存也是很多用户换机的主要考量因素之一，为了让用户获得更流畅随心的体验，vivo Y78+配备最高12GB+256GB大内存，同时搭配内存融合3.0技术，调用部分ROM空间给RAM使用，即便是后台应用多开也不怕卡顿。

同时，vivo Y78+内置的5000mAh搭配44W闪充的充电方案，保障基础体验的同时进一步让续航更持久。经过充电实测，vivo Y78+可在69分钟内完成充电。



vivo Y78+充电实测(数据仅供参考)

而在续航方面，得益于这块5000mAh的大电池，vivo Y78+实现一天一充是不成问题的，模拟了一天的使用场景之后vivo Y78+剩余电量为35%。如果平日里只是偶尔玩游戏或者偶尔刷视频的用户，大部分时间都在使用社交软件和工作软件的话，vivo Y78+除了能够快速补充电量，这块大电池作为有力基底之下让续航方面也有保障，让用户远离电量焦虑。



vivo Y78+续航实测(数据仅供参考)

一直以来，vivo都在通过设计联接物理与数字世界的体验，并以此为核心打造出属于OriginOS独一无二的表达。vivo Y78+搭载了OriginOS 3系统，与vivo Y78+轻巧外观相辅相成，OriginOS 3为内在的元素排布、内容层级、细节形状、整体布局同样构建了一套清晰舒适的设计语言，在设计上减少了多余的细节，让视觉负担进一步被减轻，为用户带来轻盈自然的美学体验。

总结

凭借让人一眼就动心的外观设计、大内存大续航、持续进化的影像配置以及在设计、好用、流畅的OriginOS 3强势赋能之下，vivo Y78+体现出了实力和魅力，与众多外在的设计亮点交相辉映，重新定义了千元机的新标准，让这台千元机不止于千元。