超强续航王者，vivo Y300 Pro+千元价位还可叠加国补优惠

【天极网手机频道】刚刚发布上市的vivo Y300 Pro+凭借全方位升级的配置，成功在竞争激烈的市场中脱颖而出，吸引了大量消费者的目光。

vivo Y300 Pro + 搭载的 7300mAh 超薄蓝海电池，持续领跑同档位机型，通过创新的电池材料和制造工艺，提升了电池密度，实现了 “更小体积、更大容量” 的技术突破，即便电池容量显著增加，机身厚度仍可薄至 7.89mm，搭配90W超快闪充，实现了续航与充电速度的双重保障。

在电池容量大幅增加的情况下，机身至薄7.89mm，配合全等深四曲屏配合轻薄机身和弧形中框，让边缘滑动流畅丝滑、整体握持感舒适称手，金刚磐石结构有效吸收和分散冲击力，保护手机内部组件减少损害，“手滑党”也不必担心，抗摔耐磨的同时vivo Y300 Pro+还支持12小时抗雨淋和IP6X满级防尘;精工星环后置镜组醒目大气，环形结构层次分明，简约而不简单，带来超高精致度与辨识度。同时提供了神秘星空观感的星空银、纯净哑光的微粉、经典沉稳的简黑三款配色，彰显出手机的典雅时尚气质。

正面配备了一块6.77英寸的120Hz高刷屏，2392x1080分辨率已经足够满足日常使用的需求;最高支持3840Hz 超高频无风险调光解决暗光频闪带来的用眼疲劳;10.7亿色臻彩显示和DCI-P3影院级广色域让色彩显示更加精准。此外，屏幕支持3840Hz调光与硬件级低蓝光，通过了SGS硬件级低蓝光认证以及国家眼科工程中心专业护眼测试，有助于减少长时间使用屏幕对眼睛的伤害。当然，屏幕也全面升级为金刚盾强化玻璃，大幅提升玻璃的韧性和抗冲击能力，配合金刚抗摔膜，就算手机跌落也能够有效减少屏幕碎裂或是砂石刺的风险。

性能方面，vivo Y300 Pro+搭载高通第三代骁龙7s，CPU与GPU性能均大幅提升，更高性能功耗更低，性能表现全面领先同档。连续使用60个月后依旧保持流畅，配合内存融合技术，内存可用空间至高可扩容等效12GB，后台可留存更多应用，为用户提供长久顺滑的使用体验。高通第三代骁龙7s还拥有全新AI引擎，支持生成式AI功能，可实现更智能的交互，配合基于Android 15的OriginOS 5系统，除了原子岛、小V圈搜、小V写作等多种好用功能之外，还能实现“小V问屏”、“小V圈搜”等更多智能操作。

vivo Y300 Pro+也有领先同档产品的越级影像实力，主摄搭载5000万像素索尼光喻LYT-600传感器，支持2倍光学级变焦和10倍数字变焦，配合全新升级的OIS+EIS双重防抖，不论是拍照还是视频都能稳定发挥。

售价方面，vivo Y300 Pro+提供四种容量版本供选择，其中8GB+128GB版本售价1799元、8GB+256GB版本售价1999元、12GB+256GB版本售价2199元、12GB+512GB版本售价2499元，目前在此价格上还可叠加享受国补优惠，优惠后至低1529.15元起，如果正好想选购一款性能均衡、价格亲民的手机，vivo Y300 Pro +是当下非常值得入手选择，趁现在还有丰富优惠活动，可以前去官网货电商平台了解详情和购买。