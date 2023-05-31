鲁大师久用流畅测试报告第一期新鲜出炉，OPPO Reno10系列表现出色

【天极网手机频道】近日《鲁大师久用流畅测试报告第一期》排行榜新鲜出炉，机型选取了近一年的20款热门机型，并且同品牌同芯片平台只选取性能优势版本作为测试对象，测试主要针对手机在长时间使用后的老化及流畅情况进行评测，并且分为总榜排名以及根据处理器平台划分排名两份榜单。

具体来看，20款当下的主流手机中搭载了高通龙8 Gen2和ColorOS的OPPO Find X6 Pro以14268.44分荣获第一，小米13以及近期发布的OPPO Reno10 Pro+分别占据第二位和第三位。榜单前三名中OPPO机型就占据了两款，不难看出其内置的强悍处理器以及出色的系统调校确实是洞察到了用户对手机使用的需求以及要求。

从芯片来看，搭载高通芯片的机型在久用流畅测试中的表现整体优于天玑，前五名更是全被高通霸占，主要是基础性能较为优异的缘故。不过也有例外，在同样搭载骁龙8+ Gen1平台的机型中，Reno10 Pro+甚至超过了另外两款搭载骁龙8 Gen2的机型位列第一，可见OPPO新机的流畅表现力。而且Reno10系列的另外两款机型Reno10及Reno10 Pro同样在同处理器手机中排名第一。

刚刚发布的Reno10 系列不仅采用第一代骁龙8+ 移动平台、天玑 8200移动平台、高通骁龙778G 5G移动平台，搭配满血版 LPDDR5 + UFS 3.1让性能实力飙升。更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。目前，ColorOS 在这一方面已达到行业领先的 48 个月久用流畅。

同时，为了确保OPPO Reno10 系列在长期使用后依旧流畅稳定，最高16GB+512GB超大存储规格为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升。

近些年 OPPO 对新技术、新发展方向进行大量的研发投入成果显著。相信搭载多项独家技术的 ColorOS 13.1 将会为更多用户带来久用流畅以及全方位使用体验的提升。