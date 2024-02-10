看春晚购同款 京东年货节入手华为Mate 60、Mate X5省钱又省心

【天极网手机频道】2月9日除夕夜，备受全球华人期待的中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》(以下简称“春晚”)如期举行。作为春晚独家互动合作平台，京东为海内外观众送上1亿份实物好礼与30亿红包。其中10名幸运观众抽中了价值60万的“华为全场景旗舰产品及问界 M9汽车”超级大奖。整个春晚节目精彩不断，亮点纷呈，其中出现的华为Mate 60系列和华为Mate X5手机更是引发广大网友的讨论，相关话题登上热搜。

细心的网友发现，小品《那能一样吗》中演员使用的是华为Mate 60系列手机和华为Mate X5，同时在魔术《守岁共此时》中也出现了华为Mate 60 RS 非凡大师。作为华为当下最热门的手机产品，这几款产品从外观到性能都非常优异。如果你也想入同款手机，只需打开京东APP搜索“春晚同款”就能找到，购机不仅能享受以旧换新补贴，还有180天只换不修服务保障。

此外，以“京东买年货 又好又便宜”为主题的2024京东年货节正在火热进行中。消费者还可在京东APP搜索“龙年有为”进入会场购买包括华为Mate 60系列等在内的华为爆款3C数码产品，还可享至高优惠2000元福利。据悉，今年春晚互动活动将从除夕当晚一直持续到正月十五元宵节(2月24日)，用户可持续通过京东APP参与活动，领好物、分红包。