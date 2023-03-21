爆台积电 3nm良率不理想，苹果A17芯片性能惨遭缩水，提升低于预期

【天极网手机频道】虽然现在才3月份，但最近关于苹果A17处理器的爆料层出不穷，GeekBench跑分就已经爆出了两轮。

大概一周前，海外博主@Max Tech 爆料称，苹果A17处理器的GeekBench 6跑分成绩已经曝光，其中单核高达3986分，多核高达8841分，顿时引起全网热议：A17史诗级提升，这次牙膏挤爆了!

但今日，爆料人Revegnus指出，由于台积电3nm的良率并不是很理想，苹果基于3nm的A17处理器无法达到最激进的性能目标设定，不得不缩水。有报道称，苹果是台积电唯一的3nm芯片客户，再结合苹果A17处理器的GeekBench 6跑分成绩，不少网友们纷纷表示，眼看安卓厂商们勉强摸到了苹果的后尾灯，这下又要被甩开一大截了。峰回路转，从今日的爆料来看，安卓想追上苹果还有些希望。

事实上，早在今年1月份就有报道称，由于台积电N3工艺良率不足，投片量过低，导致除苹果之外的厂商都选择暂停投入到第一代3nm工艺阵营。早前还有说法称台积电的3nm工艺良率达到了80%，但从现在来看，台积电似乎“隐瞒”了一些实情，再加上英特尔、AMD、高通相继从首批客户的列表中退出，这也意味着台积电的首批3nm确实存在良率不足的问题。

不仅如此，根据此前爆料，预计将用于iPhone 15的苹果A17芯片(台积电3nm工艺)可能更注重电池续航的改善，而不是处理性能，而这或许也是在为用户打一个预防针，暗示A17的性能提升十分有限。

回顾近几年苹果A系列芯片的表现，确实放缓了性能升级的脚步，并把重心放在了笔记本芯片领域，比如之前就推出了性能震惊众人的M系列芯片。有一说一，现在当资源大量倾向M系列芯片之后，A系列芯片性能提升着实令人担心，而结合近日的爆料来看，想让苹果带来更强的A系列芯片，至少从目前来看还是个未知数。

至于台积电3nm工艺良率问题，有媒体报道称，台积电由于 FinFET 问题，降低了产量和性能目标，最主要的原因是 FinFET 不适合 4 纳米以下的晶体管。根据此前爆料，今年9月份将推出的 iPhone 15 Pro 机型预计将采用 A17 仿生处理器，目前距离新一代iPhone发布仅剩下不到6个月时间，接下来，只能看台积电克服问题的能力了!