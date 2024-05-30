Reno12系列即将于5月31日开售，科技与美学的双重革新

【天极网手机频道】OPPO于日前发布了这款科技潮品――Reno12系列，包括Reno12和Reno12 Pro两款机型。新机不仅继承了Reno系列一贯的年轻、时尚、科技的基因，更在诸多方面进行了大胆的创新与突破。售价方面，Reno12系列起售价仅2699元，即将于5月31日正式开售，将为众多追求科技与潮流的年轻人提供了一个绝佳的选择。

据了解，Reno12系列此次带来创新功能与潮流设计，新机首次支持了全新的实况照片功能。这意味着用户可以直接在小红薯上发布实况照片，让每一个生动的瞬间都得以完美呈现。此外，该系列还首度支持了AI人像算法和多种氛围感滤镜，帮助用户轻松捕捉并分享那些充满动感与生命力的生活日常。

Reno12系列配备了5000万AI全焦段三摄，包括新升级的5000万AI人像摄像头、5000万AI广角主摄与112度AI超广角摄像头。这些先进的摄像头不仅能够捕捉到每一个细节，更能够借助AI技术为用户带来更加出色的拍摄体验。此外，Reno12系列前置5000万像素超感光猫眼镜头，帮助用户轻松记录从全身到半身的多种人像题材。

除了强大的摄影能力外，Reno12系列还融入了多项AI影像能力。这些能力不仅能够帮助用户通过全新一代的AI辅助创作，为自己的最佳时刻更添创造力;更能够在一些特殊场景下为用户带来极大的便利。例如，AI闭眼修复功能可以智能检测合影中的闭眼表情并一键完成“睁眼”修复;AI消除功能则可以自动识别并消除图片中的杂物或路人;AI抠图功能则可以在毫秒间快速提取照片中的多个主体并添加为贴纸。

在日常生活和工作中，Reno12系列的AI能力同样能够发挥巨大的作用。AI通话摘要功能可以在通话结束后自动生成包含待办事件、时间、地点的通话摘要;AI录音摘要则可以一键智能生成结构化摘要;AI文档扫描功能则可以轻松去除试卷上的笔迹并识别复杂的数学公式。此外，小布英语老师与小布面试官等功能还可以覆盖语数英课程辅导、口语练习、模拟面试等多种学习场景。

在硬件配置方面，Reno12系列搭载了天玑星速版旗舰芯片，Reno12 Pro搭载天玑9200+星速版旗舰芯片，Reno12搭载天玑8250星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，使高帧率游戏能效迸发更出色表现，Reno12系列的游戏温度较iPhone低至高9°C，Reno12 Pro运行王者荣耀时的功耗降低12%，Reno12系列运行逆水寒时的平均功耗节省20%。此外，该系列还支持80W超级闪充技术，仅需20分钟即可充至55%的电量。

凭借其强大的功能、时尚的外观以及出色的性能，OPPO Reno12系列可以说是科技与潮流的完美结合。目前，Reno12系列即将于5月31日正式开售，Reno12 12GB+256GB版本、12GB+512GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本售价分别为2699元、2999元、2999元、3199元;Reno12 Pro 12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本售价分别为3399元、3699元、3999元，近期有购机换新需求的朋友记得调好闹钟。