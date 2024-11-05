世界摄影艺术殿堂，即将迎来 OPPO 举办的一场国际影展

全球摄影艺术殿堂级的展会――2024巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo，巴黎影展)将于11月6日至10日在巴黎大皇宫举办。OPPO将作为唯一中国科技品牌，进驻巴黎影展，并举办“亲爱的生活”主题影展。OPPO展出作品将全部由手机拍摄完成，成为整个巴黎影展中特别的一个存在。此次OPPO将展出包括2024 OPPO超影像大赛获奖作品、OPPO Find X8系列优秀样片等一系列影像佳作，用手机影像向世界展示超越想象的每一个瞬间，展示来自中国生活中充满艺术性的氛围时刻。

巴黎影展作为世界上最大、最重要、最具影响力的摄影艺术盛会之一，多年来与包括OPPO、BMW、JP Morgan在内的全球知名品牌合作，展出作品来自全球画廊、出版社和相关机构，其展出的影像作品一定程度上代表了该年度全球摄影艺术的最高水准。

此次OPPO将在2024 巴黎影展上展出的超影像作品，包括荣获2024 OPPO年度超影像大师的《欢迎光临泡泡星球》、OPPO年度超影像银奖《豌豆和她的小熊》等众多获奖佳作，向全球艺术家展示 ，专属于手机影像的艺术表达。

2023年，OPPO发起OPPO超影像计划，旨在与全球用户共同探索移动影像的无垠边界，为全球用户提供良好的作品展示、学习交流平台。 作为超影像计划的一部分，OPPO超影像大赛已经连续2年成功举办，2024 OPPO超影像大赛总计历时203天，共征集到来自全球81个国家和地区超过100万份投稿作品，这些作品聚焦「风尚」、「人生照片」、「奇境」、「奇旅」、「面孔」、「拾色」、「瞬息」、「遇光」、「我的故事集」9大赛道，历经7位专业评委为期3天的审慎评选，最终选出56组影像佳作，分别授予OPPO年度超影像大师、OPPO年度超影像银奖、OPPO年度超影像铜奖、OPPO年度单元超影像佳作、OPPO年度青年特别奖，这些获奖作品也将全面亮相2024 巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo)。

不止于「眼之所见」，OPPO用移动影像成就用户「心之所思」

由摄影师梁喜兵拍摄的《欢迎光临泡泡星球》最终获得2024 OPPO年度超影像大师奖项。该幅作品中，少年展示出孩子在泡泡中嬉戏的童趣故事。在OPPO Find X7 Ultra镜头下，呈现了最本真的童年幸福感。

当代摄影大师、国家地理著名摄影师Michael Yamashita评价：“无论是背景中虚化的比例，还是拍摄中采用的人像模式，全都恰到好处，重点分明，突显了男孩、他的表情和泡沫本身，是一幅完美之作!”

“这幅照片无论是从少年的欢乐的表情，还是飞扬的泡沫，以及周边娱乐场所特定的环境，准确地融为一体。无论是在光线的运用和色彩的表现也非常的准确而到位。” 中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军补充道。

OPPO引领人像摄影，Find X8系列抓拍氛围感环境人像

不论是生活纪实、纪念时刻还是创意表达，影像的主角始终是人。OPPO长期专注于人像摄影，不断突破现有的人像摄影技术，以求让每一个用户都能轻松地捕捉最自然、最动人的人像画面。

从Find X6系列开始，OPPO用卓越的移动影像能力，帮助用户清晰地记录每一张面庞，用自然的虚化效果让主体跃然呈现，用生动的色彩诠释真挚的情感。在Find X7系列上，通过OPPO和哈苏的深度合作，OPPO的超光影图像引擎再次升级，将大师级的肖像表现带到了每位用户身边，持续引领移动影像的审美进步。

在最新发布的Find X8系列中，OPPO再次迈向人像摄影的前沿，通过无影抓拍对瞬间的捕捉能力，通过超光影引擎对光影和色彩的细腻刻画，通过全新风格引擎带来胶片风格和柔光人像等多样表达的能力，引领人像摄影迈入氛围感环境人像的全新阶段，帮助用户抬手一拍，能够传递人像瞬间的情绪。