天玑9400表现出乎预料 vivo X200 Pro登顶1月安兔兔旗舰性能榜

【天极网手机频道】近日，安兔兔发布了2025年1月的安卓手机性能榜，各大品牌旗舰机型榜上有名。令人出乎预料的是，本次榜单的榜首被搭载联发科天玑9400处理器的vivo X200 Pro卫星通信版强势拿下，无疑为市场带来了新的看点。

作为首批搭载天玑9400的旗舰手机之一，vivo X200 Pro卫星通信版对这颗处理器无疑有着相当深入的了解与调教，这在其2896624分的平均跑分成绩上就能窥见一二。采用了台积电第二代3nm先进制程和强大的CPU/GPU架构，CPU主频最高可达3.626GHz，配合高速的LPDDR5X内存和UFS4.0存储，进一步提升了手机的整体性能。而在上个月的榜单中，vivo X200 Pro卫星通信版还处于第四位。

以2888193分紧跟在后的是搭载骁龙8至尊版处理器并有着风驰游戏内核加持的一加Ace5 Pro。作为一加Ace系列的最新作，一加Ace5 Pro在性能释放与游戏流畅度上有着出色的表现，再加上一加对于游戏体验的深度优化，让一加Ace5 Pro在提供顶级性能的同时，也确保了用户在日常使用中的舒适体验。值得一提的是，一加Ace5 Pro作为12月刚发布的机型，就能在安兔兔2024年12月的旗舰机性能排行榜中位居第二，实力非常强悍。

红魔10 Pro+则是从上个月的榜首掉到了这个月的第三位。作为专精电竞游戏的红魔，每代旗舰对于骁龙新芯片的性能调校，总是能刷新用户对该芯片性能上限的认知。红魔10 Pro+搭载的骁龙8至尊版作为高通最新的旗舰级处理器，不仅在CPU和GPU的性能上有了显著提升，还在AI、5G连接以及影像处理等方面带来了全面的升级。红魔10 Pro+与骁龙8至尊版两者强强联合，配合LPDDR5X Ultra+UFS 4.1 Pro闪存+24GB+1TB存储组合+主动散热风扇以及首发“液态金属”散热黑科技，确保了在长时间高负荷运行下的稳定表现。但面对竞争激烈的手机市场，只能说后浪太有劲了。

第四位到第十位的分别是iQOO 13、iQOO Neo10 Pro、vivo X200、vivo X200 Pro mini、一加13、OPPO Find X8 Pro卫星通信版以及荣耀Magic7 Pro。这一次榜单上只有骁龙8至尊版和天玑9400，处于“神仙打架用户享福”的状态，如果着急想要换机的用户可以考虑一下榜上有名的这十款机型，但如果不着急换机的用户还是可以等等接下来的“机圈”大战，非常值得期待。

在次旗舰市场，各大厂商同样推出了多款性能出色、性价比极高的手机产品。这些手机虽然定位略低于旗舰机型，但在性能、设计与拍摄能力等方面同样表现出色，满足了更多消费者的需求。

搭载了天玑8400 Ultra的Redmi Turbo4以1738244分位居第一，而上个月的榜首搭载了骁龙7+Gen3的一加Ace 3V则是以1451171分掉到了第二，分数差还是拉开了点距离，不难看出天玑8400系列还是非常强悍的;realme GT Neo6 SE凭借出色的性价比在次旗舰市场中脱颖而出，保持高性能的同时价格更为亲民，让更多的消费者能够享受到旗舰级的体验。

榜单第四位至第十位分别是OPPO Reno13 Pro、Redmi K70E、OPPO Reno13、Redmi Note 12 Turbo、OPPO Reno12、OPPO Reno11 5G以及iQOO Z8。OPPO的几款“旧机型”居然也在2025年的次旗舰榜单上，只能说绿厂真的很能打。

总的来说，1月份其实机圈并未上新太多，大部分都在12月陆续发布了，所以1月的排行榜基本上都是12月发布的新机。随着春节假期结束，智能手机市场的竞争也即将拉开新的序幕，不过在处理器上依旧还是以骁龙8至尊版和天玑9400为主，主要看各家的调校，大家不妨期待一下。