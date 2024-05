让手表替代手机？ 这个Apple Watch“手机壳”有意思但不多

【天极网手机频道】作为全球最畅销的智能设备之一,Apple Watch凭借着其丰富的功能和出色的体验,受到了诸多消费者的青睐,而且它不仅可以配合手机使用,(蜂窝版)甚至可以独立运行,实现通话、收发信息以及播放音乐等功能,虽然无法完全取代手机,但已经可以在一定程度上成为其替代品。而且,目前就是有着这样一家公司,正在为Apple Watch开发一款“手机壳”,让智能手表变为智能手机的替代品,并支持音乐媒体播放、导航以及电话和非接触式支付等功能。

这款产品来自一家名为“Cake”的初创公司,他们目前正在为Apple Watch 开发一款“手机壳”和一款应用程序,当然肯定会存在一定的局限性。它的设计非常像我们之前曾经报道过的手持式AI硬件产品—Rabbit R1,也就是那个“赛博兔兔”,同样是非常小巧和圆润,并且提供了一个滚轮,可以对手表进行控制,而且由于背部不会被遮挡,所以是可以使用磁吸充电的。

而这款产品的底层逻辑和那些功能机差不多,用户可以使用它可以拨打电话、播放音乐、使用导航应用程序、录制语音备忘录和进行非接触式支付等,但无法刷视频、在线购物、玩游戏等等,既能够满足一些通信需求,又可以让用户不会那么沉迷于手机。当然,为了使Apple Watch变为手机的替代品,还是iPhone来对手表进行设置的,而且为了独立使用,手表肯定得是蜂窝版本,并且有着对应的套餐。目前Cake的这款设备仍处在初始开发和原型设计阶段,他们表示,一旦有信心将可行的产品交付给支持者们时,便会在Kickstarter开启众筹活动。

我还好奇的去他们的官网看了一下,并没有关于产品太多的介绍,甚至没有任何参数信息,毕竟在原型阶段,更多的是一种想法,不过它们的solgan还是蛮有意思的,“Have your cake and eat it too”,如果按照字面翻译的话就是“你不可以既把蛋糕完整地保留,又把它吃掉”,引申一下就是表达想要两者兼得的意思,其实就是我们经常听到的那句谚语“鱼和熊掌兼得”,我个人对这个solgan的理解是:既让我们能够有“手机”用,还不会沉迷其中,也就是它们想要打造这样一款“手机壳”的初衷吧。

我觉得这款产品的想法确实是不错的,希望可以将Apple Watch变为一款有趣且实用的手持设备,在一定程度上替代手机,或者说让“手机”功能回归简单,将用户从沉迷手机的状态中解放出来,算是一种物理防沉迷吧。不过呢,虽然想法不错,出发点也很好,但在我看来它的适用人群还是比较少的,目前手机对于大多数用户来说早已不是单纯的通讯设备,日常的工作、生活、娱乐基本都离不开它,没有手机就有种脱离世界的感觉,虽然这么说有点夸张,但想想自己手机没电时无措和紧张,还是比较合理的,想要“戒断”手机很多时候是有心无力的。

而对于一些学生群体来说,这样的设备倒是一个可以考虑的选择,就是给几千块的智能手表加个“手机壳”让它变成功能机,而且其部分运动健康功能(心率监测、血氧监测等)也无法正常使用,多少有点大材小用了,直接上个几百块的诺基亚一样可以实现同样的效果。它们的想法是让通过让手表替代手机,从而使所谓的手机功能化繁为简,但实现方式却是在化简为繁,所以我并不是很看好这样一款产品。