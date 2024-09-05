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新一代「续航灭霸」正式亮相，vivo Y300 Pro发布仅1799元起

2024-09-05 19:43:04 作者：墨将

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  【天极网手机频道】9月5日，vivo正式带来Y系列全新产品―vivo Y300 Pro。本次新机带来了四个配色，分别是羊脂白、墨玉黑、金镶玉和钛色。机身正面采用四等深微曲屏幕，它也是vivo首款全等深微四曲屏，配合连续过渡曲率的R角，带来类直屏的柔和观感又保持着曲屏温润手感，超窄黑边搭配视觉四等边，带来旗舰级体验。

  ID设计上，vivo Y300 Pro采用圆形后置摄像模组，并且融入了玉环设计灵感，金色镜圈与相机环之间还嵌入了通透翠绿的背板圆环。此外，相机模组还配有巴黎饰钉设计，后盖为翠绿色，表面镀膜工艺，有着极为温润的手感，并且对抗指纹有一定程度的效果。

  vivo Y300 Pro的屏幕也表现不俗，整体显示效果透光性十分不错，屏幕显示清晰，在暗光条件下，屏幕最高支持3840Hz的PWM调光，屏幕局部亮度最高5000nit，全局亮度高达1300nit，手动最高亮度为800nit，是上一代vivo Y200 Pro的1.3倍。

  此外，该屏幕同时也支持油手、湿手触控，整机支持IP65级别的防尘防水，vivo Y300 Pro还是首款通过SGS五星整机抗跌耐摔的四曲屏手机，户外工作的用户丝毫不用担心vivo Y300 Pro的耐用性，同时vivo Y300 Pro支持红外遥控功能，可以手机控制家里的智能家居

  续航层面，vivo Y300 Pro拥有容量6500mAh的大电池，并且在做到6500mAh的同时，整机厚度仅为7.69mm。得益于vivo旗舰技术下放，vivo Y300 Pro拥有与自家旗舰vivo X100系列同款的高能量密度的蓝海电池，电池密度为776WH/L。此外，还有vivo首创的电池封装技术和自研的玲珑架构，为电池使用安全保驾护航。

  vivo Y300 Pro支持最高80W的闪充，同时也支持反向充电，官方数据在满电条件下最多为其他设备充5000毫安时。据官方数据，蓝海电池还有长达五年的长寿表现，vivo Y300 Pro在充放循环测试中，高达1700次剩余电池容量大于80%，远超行业标准。

  vivo Y300 Pro搭载的是4nm制程的骁龙6Gen1处理器，为新机提供均衡的性能输出。影像上，这次vivo Y300 Pro前置为3200W像素的超清人像镜头，后置摄像头为搭载了索尼5000W像素，传感器为索尼光喻600，支持两倍光学变焦。

  值得一提的是，vivo Y300 Pro还支持AI一件消除和一句话剪大片等AI功能。在整机背面，值得注意的是，在背面的摄像头模组的下面的摄像头其实不是摄像头，而是红外模组，使得vivo Y300 Pro也拥有控制智能家居的功能。 

新一代「续航灭霸」正式亮相，vivo Y300 Pro发布仅1799元起

  总而言之，vivo Y300 Pro优点十分明显，它有着目前比肩旗舰质感的外观、顶级的续航表现和T0级别的系统Origin OS4，在同等价位中有着非常可观的竞争力。目前，vivo Y300 Pro已正式发布并开启预约，起售价为1799元，近期有换机需求的朋友不妨多多关注。

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